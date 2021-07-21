В МХАТе объяснили паузу с подписанием контракта с Бузовой

В МХАТе объяснили, почему не продлили контракт с Бузовой

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Новый контракт с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, дебютировавшей во МХАТе имени Горького, театр не стал подписывать из-за межсезонья и отпусков. Об этом «Пятому каналу» рассказала пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина.

Ольга Бузова в этом году дебютирована на сцене МХАТа в спектакле «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. Телеведущая исполнила в постановке роль шпионки Беллы Шанталь. В Сеть попали фрагменты ее выступления, которые вызвали широкий резонанс у профессионального сообщества.

Позднее журналисты издания Daily Storm попытались устроить Ольгу Бузову на работу в региональные театры, однако ни один из них сотрудничать с новоиспеченной актрисой не согласился.

Во МХАТ имени Горького отметили, что новый контракт с Бузовой не подписан, так как труппа сейчас отпуске.

«Театр в отпуске, вся подготовка к сезону начнется только в начале августа — работа над репертуаром. Это не очень точная формулировка», — рассказала пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина.

Она также подчеркнула, что контракт с приглашенными артистами подписываются в любое время.