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В МХАТе объяснили паузу с подписанием контракта с Бузовой

Алиса Селезнёва
42 минуты назад
В МХАТе объяснили, почему не продлили контракт с Бузовой
В МХАТе объяснили паузу с подписанием контракта с Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Новый контракт с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, дебютировавшей во МХАТе имени Горького, театр не стал подписывать из-за межсезонья и отпусков. Об этом «Пятому каналу» рассказала пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина.
Ольга Бузова в этом году дебютирована на сцене МХАТа в спектакле «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. Телеведущая исполнила в постановке роль шпионки Беллы Шанталь. В Сеть попали фрагменты ее выступления, которые вызвали широкий резонанс у профессионального сообщества.
Позднее журналисты издания Daily Storm попытались устроить Ольгу Бузову на работу в региональные театры, однако ни один из них сотрудничать с новоиспеченной актрисой не согласился.
Во МХАТ имени Горького отметили, что новый контракт с Бузовой не подписан, так как труппа сейчас отпуске.
«Театр в отпуске, вся подготовка к сезону начнется только в начале августа — работа над репертуаром. Это не очень точная формулировка», — рассказала пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина.
Она также подчеркнула, что контракт с приглашенными артистами подписываются в любое время.
Ранее актер Сергей Безруков в ходе подведения итогов третьей «Фабрики Станиславского» посмеялся над Бузовой. По словам Безрукова, он рад тому, что «Константин Сергеевич до этого не дожил». В свою очередь народный артист России, актер Театра имени Ленсовета Владимир Матвеев назвал театральный дебют Бузовой провалом.
Шоу-бизнес,Владимир Матвеев,
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