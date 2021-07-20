Тимати возглавил образовательную организацию

Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) стал главой организации дополнительного образования «XIII музыкальный альянс». Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на базу данных «СПАРК-Интерфакс».

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Организацию зарегистрировали 15 июля. Информации о ее учредителях пока нет.

Основным видом деятельности «XIII музыкального альянса» станет дополнительное образование детей и взрослых. Организация займется образованием в области культуры, звукозаписью и изданием песен, созданием баз данных и информационных ресурсов, порталов и связями с общественностью.

В июле 2020 года Тимати объявил об уходе из музыкального лейбла Black Star, который он основал в 2006 году вместе с Павлом Курьяновым и Вальтером Чассемом.

Тимати рассказал, что Black Star превратился в группу компаний, «потерял камерный шарм и сфокусировался на оборотах, статистиках и прочей бюрократии», без которых невозможно существование крупного бизнеса.