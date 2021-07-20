Тимати возглавил образовательную организацию

Рэпер Тимур Юнусов
(Тимати) стал главой организации дополнительного образования «XIII музыкальный альянс». Об этом сообщает «Интерфакс
» со ссылкой на базу данных «СПАРК-Интерфакс».
Организацию зарегистрировали 15 июля. Информации о ее учредителях пока нет.
Основным видом деятельности «XIII музыкального альянса» станет дополнительное образование детей и взрослых. Организация займется образованием в области культуры, звукозаписью и изданием песен, созданием баз данных и информационных ресурсов, порталов и связями с общественностью.
В июле 2020 года Тимати объявил
об уходе из музыкального лейбла Black Star, который он основал в 2006 году вместе с Павлом Курьяновым
и Вальтером Чассемом.
Тимати рассказал, что Black Star превратился в группу компаний, «потерял камерный шарм и сфокусировался на оборотах, статистиках и прочей бюрократии», без которых невозможно существование крупного бизнеса.
Он отмечал, что сохраняет долю учредителя в сети ресторанов Black Star Burger, проектах Black Star Car Wash и Black Star Karting, а барбершоп, тату-салон, компании «13 Бьюти» и «Блэк Стар Фитнес» переходят «в его ведомость».