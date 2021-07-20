Эвелина Блёданс рассказала о харассменте

По словам артистки, до нее домогались, когда она еще училась в театральном вузе - тогда ей было 18 лет. Звезда рассказала, что ее пригласили в гостиничный номер якобы для проб. Сначала режиссер заявил, что ей следует избавиться от лишнего веса. Она послушалась и за десять дней потеряла пять килограммов. На очередной встрече режиссер предложил начинающей актрисе показать результат, для чего она разделась до нижнего белья.