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Эвелина Блёданс рассказала о харассменте

Анна Безрукова
38 минут назад
Известная российская актриса Эвелина Блёданс в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России 1» обвинила знаменитого режиссера, имя которого не раскрыла, в домогательствах. Выпуск программы можно посмотреть на YouTube.
Эвелина Блёданс рассказала о харассменте
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам артистки, до нее домогались, когда она еще училась в театральном вузе - тогда ей было 18 лет. Звезда рассказала, что ее пригласили в гостиничный номер якобы для проб. Сначала режиссер заявил, что ей следует избавиться от лишнего веса. Она послушалась и за десять дней потеряла пять килограммов. На очередной встрече режиссер предложил начинающей актрисе показать результат, для чего она разделась до нижнего белья.
«Затем он подошел ко мне и заявил: «Ну да, все нормально. А теперь удиви меня». Он одной рукой взял мою грудь, я послушно стояла. Что-то твердое уперлось мне в бок, и его рука начала спускаться ниже по моему животу», —поделилась Блёданс.
Также артистка добавила, что в этот момент выскочила из гостиничного номера, а в фильме режиссера принимать участие отказалась. Блёданс отметила, что ее карьера в шоу-бизнесе могла быть иной — в результате она не смогла стать серьезной драматической актрисой, но об упущенном шансе не испытывает никакого сожаления.
Ранее на шоу "Прямой эфир" начинающий актер Кирилл Широков обвинил в домогательствах известную советскую и российскую актрису Елену Проклову.
Шоу-бизнес,Кирилл Широков,Елена Проклова,Андрей Малахов,Эвелина Бледанс,
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