Экс-супруга мужа Макеевой рассказала о борьбе за алименты

Бывшая жена нового супруга актрисы Анастасии Макеевой Светлана Малькова призналась, что он отказывался переводить деньги на детей из-за их «неуважительного» отношения. Скриншоты переписки с бывшим мужем Малькова опубликовала в Instagram

Фото: Instagram Instagram

В начале марта актриса Анастасия Макеева сообщила о грядущей свадьбе с Романом Мальковым, отцом четверых детей. Затем актриса стала героиней шоу « Секрет на миллион ». Она рассказала, что знала о семье Малькова и отказывалась начинать отношения, пока он был женат.

Позже Мальков развелся с женой, и та, по словам актрисы, «объявила ему войну». Светлана приехала в Москву и рассказала свою историю на нескольких телешоу.

По словам Малькова, ее заявления о разрушившей их брак Макеевой не соответствуют действительности.

«Был штамп в паспорте, но отношений уже долгое время не было, поэтому Настя не является катализатором или человеком, который увел из семьи. Это абсолютная ложь», - заявил он.

Мальков подчеркнул, что развод они со Светланой начали обсуждать еще в 2018 году.

В последнее время супруги пытаются договориться об алиментах, Светлана рассказала , что первое решение суда отменили, так как Мальков не согласился с суммой в 230 евро (чуть более 20 тысяч рублей) на ребенка и попросил назначить сумму в 80 евро (около семи тысяч рублей). Затем Светлана показала их переписку от января 2021 года.

«Гимнастика 110, русская школа 125, музыкалка 100, квартплата, еда детям деньги сегодня будут? Дети стали заниматься английским еще, тоже нужны на них Деньги», - писала она Малькову (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Ну и оплати им английский. Приедешь в Россию будет и английский и испанский и все остальное, там оплачивай все сама [сейчас дети с матерью живут в Словении - прим.ред.]», - ответил он.