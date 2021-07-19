Толкалина поразила поклонников фото в купальнике и шубе

Актриса Любовь Толкалина опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала перед поклонниками в купальнике, босоножках и шубе.

Фото: Instagram Instagram

На снимке Толкалина сидит на носу яхты на фоне моря. На ней черный слитный купальник, черные же босоножки и небрежно распахнутая шуба. Этой фотографией артистка проиллюстрировала список фактов о себе, в котором содержится пункт: «Очень плохо переношу жару».

«На ниточке между землей и небом. Было несколько дней сильнейших переживаний», - пожаловалась Любовь Толкалина.

В комментариях к записи пользователи соцсети обратили внимание как на прекрасную физическую форму актрисы, так и на ее необычный наряд.

«Шуба великовата», - считает demchenko_t221no197.



«Еееееее!!! Шуба», - удивилась juliaforever_love.



«Прикольно. Ещё бы валенки», - сыронизировала nataliakapatsii.

В свою очередь пользователь с ником gletzel назвал актрису «необыкновенной, неординарной и магической».