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«Еще бы валенки»: Толкалина поразила поклонников фото в купальнике и шубе

Алиса Селезнёва
1 час назад
Актриса Любовь Толкалина опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала перед поклонниками в купальнике, босоножках и шубе.
Толкалина поразила поклонников фото в купальнике и шубе
Фото: InstagramInstagram
На снимке Толкалина сидит на носу яхты на фоне моря. На ней черный слитный купальник, черные же босоножки и небрежно распахнутая шуба. Этой фотографией артистка проиллюстрировала список фактов о себе, в котором содержится пункт: «Очень плохо переношу жару».
«На ниточке между землей и небом. Было несколько дней сильнейших переживаний», - пожаловалась Любовь Толкалина.
В комментариях к записи пользователи соцсети обратили внимание как на прекрасную физическую форму актрисы, так и на ее необычный наряд.
«Шуба великовата», - считает demchenko_t221no197.

«Еееееее!!! Шуба», - удивилась juliaforever_love.

«Прикольно. Ещё бы валенки», - сыронизировала nataliakapatsii.
В свою очередь пользователь с ником gletzel назвал актрису «необыкновенной, неординарной и магической».
Ранее Любовь Толкалина неоднократно удивляла своих фанатов фотографиями в стиле ню. Так, она разделась посреди перепаханного поля в Савватьме Рязанской области, где она гостила у родителей. Также актриса выложила в соцсетях снимок, на котором лежит голая в пруду.
Шоу-бизнес,Любовь Толкалина,
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