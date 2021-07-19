Толкалина поразила поклонников фото в купальнике и шубе

На снимке Толкалина сидит на носу яхты на фоне моря. На ней черный слитный купальник, черные же босоножки и небрежно распахнутая шуба. Этой фотографией артистка проиллюстрировала список фактов о себе, в котором содержится пункт: «Очень плохо переношу жару».
«На ниточке между землей и небом. Было несколько дней сильнейших переживаний», - пожаловалась Любовь Толкалина.
В комментариях к записи пользователи соцсети обратили внимание как на прекрасную физическую форму актрисы, так и на ее необычный наряд.
«Шуба великовата», - считает demchenko_t221no197.
«Еееееее!!! Шуба», - удивилась juliaforever_love.
«Прикольно. Ещё бы валенки», - сыронизировала nataliakapatsii.
В свою очередь пользователь с ником gletzel назвал актрису «необыкновенной, неординарной и магической».
Ранее Любовь Толкалина неоднократно удивляла своих фанатов фотографиями в стиле ню. Так, она разделась посреди перепаханного поля в Савватьме Рязанской области, где она гостила у родителей. Также актриса выложила в соцсетях снимок, на котором лежит голая в пруду.