Носков спел на «Славянском базаре» в инвалидной коляске

Появление на «Славянском базаре» в Витебске Николая Носкова
, продолжающего бороться с последствиями инсульта, было тепло встречено публикой, приветствовавшей певца со слезами на глазах. Об этом пишет
«Комсомольская правда».
На протяжении нескольких лет Николай Носков борется с последствиями инсульта. В декабре прошлого года он выступил в Москве
в Крокус Сити Холле. Концерт Носкова посетили более 6 тысяч человек. В марте певец дал второй концерт в Санкт-Петербурге. Он выступал, сидя на стуле, а в конце самостоятельно ушел за кулисы. Зрители долго и громко аплодировали стоя.
В Витебске же Николая Носкова вывезли на сцену в инвалидной коляске. Чтобы поднять ее, потребовалась помощь четырех человек. Два хита «На меньшее я не согласен» и «Я люблю тебя, это здорово» певец исполнял сидя, притопывая в такт левой ногой.
При этом живое пение далось Носкову непросто, из-за последствий инсульта и не до конца восстановившейся речи часть слов было не разобрать. Однако зал встретил Носкова овациями. Зал аплодировал музыканту стоя, некоторые плакали.
Позднее зрители сравнили выступление Баскова и Носкова, отметив, что первый уехал сразу же, «срочно заболев модной болезнью», а второй пел, «несмотря на паралич».
С журналистами Носков общаться не стал, его оберегают от лишних глаз. Певец до конца еще не восстановился и в Белоруссии не ходил, из машины помощники переносили его на руках, отмечает газета.
Ранее лидер группы «Моральный кодекс Серей Мазаев осудил организаторов концерта Носкова в Москве, а само мероприятие назвал «жалким зрелищем». По мнению музыканта, Носкову лучше находиться на курорте, а не на сцене.