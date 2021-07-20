Носков спел на «Славянском базаре» в инвалидной коляске

Появление на «Славянском базаре» в Витебске Николая Носкова , продолжающего бороться с последствиями инсульта, было тепло встречено публикой, приветствовавшей певца со слезами на глазах. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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На протяжении нескольких лет Николай Носков борется с последствиями инсульта. В декабре прошлого года он выступил в Москве в Крокус Сити Холле. Концерт Носкова посетили более 6 тысяч человек. В марте певец дал второй концерт в Санкт-Петербурге. Он выступал, сидя на стуле, а в конце самостоятельно ушел за кулисы. Зрители долго и громко аплодировали стоя.

В Витебске же Николая Носкова вывезли на сцену в инвалидной коляске. Чтобы поднять ее, потребовалась помощь четырех человек. Два хита «На меньшее я не согласен» и «Я люблю тебя, это здорово» певец исполнял сидя, притопывая в такт левой ногой.

При этом живое пение далось Носкову непросто, из-за последствий инсульта и не до конца восстановившейся речи часть слов было не разобрать. Однако зал встретил Носкова овациями. Зал аплодировал музыканту стоя, некоторые плакали.

Позднее зрители сравнили выступление Баскова и Носкова, отметив, что первый уехал сразу же, «срочно заболев модной болезнью», а второй пел, «несмотря на паралич».

С журналистами Носков общаться не стал, его оберегают от лишних глаз. Певец до конца еще не восстановился и в Белоруссии не ходил, из машины помощники переносили его на руках, отмечает газета.