Сын Децла выпустил первый клип

Комментировать новый релиз внука "Газете.Ru" продюсер отказался, объяснив, что еще не ознакомился с ним. Известно, что после смерти Децла и без того тяжелые отношения Толмацкого-старшего и его невестки Юлии Киселевой
сильно ухудшились, так как она якобы мешала их общению с ребенком. Кроме того, продюсер выражал публичное сомнение в кровном родстве с Тони. Однако результаты ДНК-текста доказали, что Киселев действительно является его внуком и сыном Децла. Сам юноша прекратил общение с дедушкой и бабушкой, взяв фамилию матери. По мнению популярного битмейкера Free Flow Flava (Александр Осипов
), у Juzeppe Junior есть немало шансов стать большим артистом. Также он посоветовал оценивать Тони не как сына Децла, а в качестве самостоятельного исполнителя.