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В сети оценили дебютный клип родного сына Децла

Газета.Ru
48 минут назад
Несовершеннолетний сын рэпера Децла пошел по стопам отца — на днях Антоний Киселев, выступающий под псевдонимом Juzeppe Junior, выпустил дебютный клип на песню «Dzen». Публика положительно восприняла релиз 16-летнего артиста, а популярный битмейкер Free Flow Flava в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что в будущем юношу может ждать громкий успех.
Сын Децла выпустил первый клип
Фото: Кадр из клипа «Dzen» ТНТ MusicКадр из клипа «Dzen» ТНТ Music
16-летний Тони (Антоний) Киселев делает первые успехи как хип-хоп-исполнитель под псевдонимом Juzeppe Junior. Сценическое имя он взял в память об отце Децле (настоящее имя - Кирилл Толмацкий), в свое время выступавшем под никнеймом Джузеппе Жестко. По сюжету видео молодой рэпер с катаной в руках проникает в магазин посреди ночи, его ловят охранники, однако он демонстрирует непоколебимость и спокойствие самурая. Клип на песню "Dzen" Киселев выпустил в конце прошлой недели, за несколько дней его посмотрели 150 тыс. YouTube-пользователей.
Видео дня
Согласно авторам релиза, песня "посвящена всем, кто хочет расслабиться". Режиссером выступила Нина Моисеева. Публика тепло встретила дебютный релиз Juzeppe Junior в поджанре мамбл-рэпа, отметила преемственность таланта и пожелала ему удачи в творческих поисках. При 2,4 тыс. лайков клип набрал менее 300 пальцев вниз.
"Голос - как у отца. Только детский еще"; "Буду следить за творчеством Тони. Надеюсь, он пойдет путем Кирилла"; "Тони, продолжай. Скажи в песнях все то, что не успел сказать нам твой папа. Респект", - писали пользователи.
Особо слушатели оценили самоиронию, искренность и прямоту Тони по отношению к родственникам. Так, в своем тексте рэпер упомянул покойного отца ("Ее батя слушал моего"), а также уточнил, что пишет и продвигает музыку сам - без помощи деда Александра Толмацкого, известного продюсера, сделавшего суперзвездой самого Децла ("Сам себе creator и designer, /// Дед не помогает, хотя - why not?"). Сам Толмацкий-старший, практически не общающийся с Тони, еще в прошлом году критически высказывался о его рэп-деятельности.
"Творчество как хобби 15-летнего мальчика - ну, нормально все. А как дальнейшее какое-то действие - я не понимаю, что с этим делать. Не вижу перспектив никаких. Вижу перспективу в том, что ему надо учиться и с бабушкой начать общаться", - говорил он РЕН ТВ.
Комментировать новый релиз внука "Газете.Ru" продюсер отказался, объяснив, что еще не ознакомился с ним. Известно, что после смерти Децла и без того тяжелые отношения Толмацкого-старшего и его невестки Юлии Киселевой сильно ухудшились, так как она якобы мешала их общению с ребенком. Кроме того, продюсер выражал публичное сомнение в кровном родстве с Тони. Однако результаты ДНК-текста доказали, что Киселев действительно является его внуком и сыном Децла. Сам юноша прекратил общение с дедушкой и бабушкой, взяв фамилию матери. По мнению популярного битмейкера Free Flow Flava (Александр Осипов), у Juzeppe Junior есть немало шансов стать большим артистом. Также он посоветовал оценивать Тони не как сына Децла, а в качестве самостоятельного исполнителя.
"Почему-то все делают акцент на том, что это сын Децла. Но гораздо честнее оценивать, когда абстрагируешься от таких предрассудков. Для своих лет парень явно хорош в рэпе. Конечно, еще не сформировался фирменный, узнаваемый флоу, но ведь это - только первая крупная работа. Если он и дальше будет развивать свой проект и не охладеет к нему, то его ждет громкий успех", - сказал он "Газете.Ru".
Согласно Free Flow Flava, представленный Тони релиз сложно сравнить с творчеством какого-либо российского рэпера.
"Но из зарубежных это очень похоже на группу BAD HOP из Японии", - добавил музыкант.
Кирилл "Децл" Толмацкий, отец Тони, скончался 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Причиной смерти артиста была названа острая сердечная недостаточность.
Шоу-бизнес,Статьи,Кирилл Толмацкий,Юлия Киселева,Александр Осипов,РЕН ТВ,Газета.Ru,
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