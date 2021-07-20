Сын Децла выпустил первый клип

Согласно авторам релиза, песня "посвящена всем, кто хочет расслабиться". Режиссером выступила Нина Моисеева. Публика тепло встретила дебютный релиз Juzeppe Junior в поджанре мамбл-рэпа, отметила преемственность таланта и пожелала ему удачи в творческих поисках. При 2,4 тыс. лайков клип набрал менее 300 пальцев вниз.

Особо слушатели оценили самоиронию, искренность и прямоту Тони по отношению к родственникам. Так, в своем тексте рэпер упомянул покойного отца ("Ее батя слушал моего"), а также уточнил, что пишет и продвигает музыку сам - без помощи деда Александра Толмацкого, известного продюсера, сделавшего суперзвездой самого Децла ("Сам себе creator и designer, /// Дед не помогает, хотя - why not?"). Сам Толмацкий-старший, практически не общающийся с Тони, еще в прошлом году критически высказывался о его рэп-деятельности.