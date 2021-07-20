Поклонников рассмешил шестой палец на ноге сестры Кардашьян

Подписчики обратили внимание на ступню бизнесвумен и посчитали, что у нее шесть пальцев вместо пяти. «У тебя шесть пальцев на ноге», «Хлои, хватит фотошопить свои фото, у тебя появился шестой палец», «С твоими ногами явно что-то не так», « «Мне показалось или у нее лишний палец?», «Смеюсь в голос с ее ступни», «Как всегда неумелая ретушь», — высказывались фанаты в комментариях.