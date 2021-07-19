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Солист Little Big показал пародию на рекламу российских курортов

Алиса Селезнёва
1 час назад
Солист группы Little Big Илья Прусикин записал пародию на рекламу российских курортов, рассказав у себя в Instagram о «санатории «Ласточка» на Лазурном берегу реки Обь».
Солист Little Big показал пародию на рекламу российских курортов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Границы закрыты из-за пандемии, Российские курорты перегружены и негде отдохнуть??? Есть изящное решение этой проблемы - турфирма «Илья Прусикин трэвэл». Турцию, Египет, Израиль забудь, санаторий «Ласточка» здесь есть все, что бы хорошо отдохнуть!» - подписал он рекламный ролик (орфография и пунктуация здесь сохранены).
На видео Илья Прусикин выступает в роли ведущего и презентует отдых на берегу реки Обь. По словам артиста, в санатории «Ласточка» россиян ждет красивый вид на улицу, что иллюстрирует картинка с покосившимися заборами и серыми домами.
Солист Little Big также пообещал, что до места назначения постояльцев «донесет» комфортабельный автобус ЛиАЗ. А в самом санатории их ждут кровати из «надежной российской стали» и комнаты, которые «богато обиты рейками».
При этом в VIP-номерах есть душ и туалет, а в президентских — горячая вода, добавил Прусикин.
В самом ролике используются крайне простые спецэффекты, а Прусикин периодически заикается и как будто забывает текст.
Ранее российские власти на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Турции приостановили с ней авиасообщение, оставив два регулярных рейса в неделю. После чего в Сочи хлынул поток туристов. На майские праздники загруженность курорта местами доходила до 90-100%. После того, как было объявлено о возобновлении авиасообщения России с Турцией, возник ажиотажный спрос на туры в эту страну.
Шоу-бизнес,Илья Прусикин,ЛиАЗ,
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