Солист Little Big показал пародию на рекламу российских курортов

Солист группы Little Big Илья Прусикин записал пародию на рекламу российских курортов, рассказав у себя в Instagram о «санатории «Ласточка» на Лазурном берегу реки Обь».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Границы закрыты из-за пандемии, Российские курорты перегружены и негде отдохнуть??? Есть изящное решение этой проблемы - турфирма «Илья Прусикин трэвэл». Турцию, Египет, Израиль забудь, санаторий «Ласточка» здесь есть все, что бы хорошо отдохнуть!» - подписал он рекламный ролик (орфография и пунктуация здесь сохранены).

На видео Илья Прусикин выступает в роли ведущего и презентует отдых на берегу реки Обь. По словам артиста, в санатории «Ласточка» россиян ждет красивый вид на улицу, что иллюстрирует картинка с покосившимися заборами и серыми домами.

Солист Little Big также пообещал, что до места назначения постояльцев «донесет» комфортабельный автобус ЛиАЗ . А в самом санатории их ждут кровати из «надежной российской стали» и комнаты, которые «богато обиты рейками».

При этом в VIP-номерах есть душ и туалет, а в президентских — горячая вода, добавил Прусикин.

В самом ролике используются крайне простые спецэффекты, а Прусикин периодически заикается и как будто забывает текст.