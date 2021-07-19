Мать Аршавина намерена судиться с экс-супругой сына Алисой Казьминой за дом

Фото: Instagram Instagram

Он пояснил, что Татьяна будет судиться с Казьминой из-за дома, который футболист оформил на свою мать, но фактически отдал Казьминой и их общей дочери. Отмечается, что Аршавин не жалел денег на жену, поэтому без каких-либо споров «отдал» ей дом, приняв также ее детей от прошлых отношений. Когда супруги расстались, спортсмен попросил женщину и детей покинуть особняк, но Казьмина категорически отказалась это делать, мотивируя свой поступок болезнью.

Через некоторый период времени за это дело взялась мать Аршавина. Татьяна хочет получить деньги в качестве арендной платы. Официально данная претензия звучит как «взыскание неосновательного обогащения».

«Намерены взыскать 1,9 миллиона рублей, это сумма за год. Была определена средняя цена рыночной аренды и за конкретный период посчитана сумма», — уточнил юрист.

Также Гусаров добавил, что до подачи последнего искового заявления мать футболиста предпринимала попытки разрешить спор с Казьминой без суда. Но эти попытки не привели к успеху.

Ранее Алиса Казьмина пожаловалась на нехватку средств и общее ухудшение своего здоровья. Она отмечала, что в настоящее время у нее нет средств, которые нужны для оплаты жизненно важной операции. По ее словам, все свои сбережения она тратит на дорогое лечение.