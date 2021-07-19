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Бывшая жена Кержакова рассказала об изнасиловании

Мария Иванова
47 минут назад
Блогер, бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова заявила, что пережила изнасилование. Об этом она рассказала, общаясь со своими подписчиками в Instagram.
Бывшая жена Кержакова рассказала об изнасиловании
Фото: InstagramInstagram
Тюльпанова задала пользователям вопрос, способен ли человек, переживший изнасилование, на «адекватные отношения». Подписчики спросили, имеет ли она в виду себя.
«Да, это давно было. Просто ответила на вопрос. Ну было и было. Это в прошлом давно», - ответила Тюльпанова.
С июня 2015 года Тюльпанова была замужем за Кержаковым, в апреле 2017-го у них родился сын. В 2018 году Тюльпанова сообщила, что они с мужем давно не вместе. Позже стало известно, что футболист забрал у нее сына и запретил ей видеться с ребенком.
В Instagram Тюльпановой появилась информация, что она провела несколько месяцев в наркологической клинике, поэтому ребенка забрали. Позже адвокаты опровергли информацию о ее зависимостях, заявив, что посты были написаны под давлением.
На YouTube-шоу «Алена, блин!» Тюльпанова заявила, что во время брака Кержаков напал на нее. По словам Тюльпановой, это произошло в отеле после одного из матчей. Кержакова якобы разозлило, что она нашла его переписки с другими женщинами.
«Он меня бил об эти чемоданы, я пытаюсь встать, он меня обратно на них. Он орал при этом постоянно, что я предала его доверие. < > Я вся в крови, вся в истерике. < > Побежала в сторону спальни, он за мной, роняет меня на кровать, хватает подушку и начинает меня реально душить этой подушкой», - рассказывала Тюльпанова.
В январе 2021 года появилась информация о свадьбе Тюльпановой и петербургского бизнесмена Евгения Чуприна. В мае блогер заявила, что в отношениях с ним также столкнулась с домашним насилием.
Шоу-бизнес,Александр Кержаков,Милан,
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