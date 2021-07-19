Бывшая жена Кержакова рассказала об изнасиловании

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Тюльпанова задала пользователям вопрос, способен ли человек, переживший изнасилование, на «адекватные отношения». Подписчики спросили, имеет ли она в виду себя.

«Да, это давно было. Просто ответила на вопрос. Ну было и было. Это в прошлом давно», - ответила Тюльпанова.

С июня 2015 года Тюльпанова была замужем за Кержаковым, в апреле 2017-го у них родился сын. В 2018 году Тюльпанова сообщила, что они с мужем давно не вместе. Позже стало известно, что футболист забрал у нее сына и запретил ей видеться с ребенком.

В Instagram Тюльпановой появилась информация, что она провела несколько месяцев в наркологической клинике, поэтому ребенка забрали. Позже адвокаты опровергли информацию о ее зависимостях, заявив, что посты были написаны под давлением.

На YouTube-шоу « Алена, блин! » Тюльпанова заявила, что во время брака Кержаков напал на нее. По словам Тюльпановой, это произошло в отеле после одного из матчей. Кержакова якобы разозлило, что она нашла его переписки с другими женщинами.

«Он меня бил об эти чемоданы, я пытаюсь встать, он меня обратно на них. Он орал при этом постоянно, что я предала его доверие. < > Я вся в крови, вся в истерике. < > Побежала в сторону спальни, он за мной, роняет меня на кровать, хватает подушку и начинает меня реально душить этой подушкой», - рассказывала Тюльпанова.