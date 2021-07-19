Кушанашвили рассказал о неприличном предложении Поляковой

Телеведущий Отар Кушанашвили высказался о скандале вокруг продюсера Константина Меладзе , признавшись, что делал неприличные предложения певице Оле Поляковой. Об этом пишет « СтарХит ».

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Ранее певица Ани Лорак заявила, что продюсер Константин Меладзе в начале ее карьеры сделал ей предложение, от которого она отказалась. Артистка отметила, что не хочет говорить об условиях, которые поставил Меладзе, но они «лежали в личной плоскости». Позднее Лорак поддержала Оля Полякова. Она подтвердила, что и ей Константин Меладзе предлагал интимную связь.

В свою очередь Отар Кушанашвили не увидел ничего плохого в харассменте в шоу-бизнесе, подчеркнув в эфире шоу «Каково?!», что и сам делал неприличные предложения.

«Помню, Поляковой предлагал. Я был ведущим программы, вхожу в комнату, там сидят Лорак и Оля, что я должен был сделать? Конечно, предложить! Я признаю, этого было навалом, но не понимаю, почему не признаются другие. Из этого только и состояла наша жизнь», — рассказал он.

При этом Кушанашвили признался, что обожает братьев Меладзе.

«Мало кому так подчиняются ноты, как Косте», - заявил он.

Телеведущий отметил, что искренне не понимает, почему Ани Лорак вдруг решила отказаться от обвинений в адрес Константина Меладзе.