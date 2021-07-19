Максакова обвинила экс-супруга в плохом влиянии на детей

«На словах еще куда ни шло. Но ведь, и правда, какая-то дрянь убила моего супруга, отобрала старших детей, ограбила и, хорошо, что еще только не добралась до младшего — Вани. Триллер! — продолжает Мария. — Я об этом и говорю, это всем известно. И ничего Приведу его высказывание из нашей совместной жизни. Когда я хотела сделать что-то по-своему и была совершенно убеждена в своей правоте, а он понимал, что, напротив, не прав, заявлял следующее: «Маня, спрячь яйца!». Эти слова должны были закончить любую беседу в его пользу. Похоже, мои яйца ему до настоящего времени покоя не дают».