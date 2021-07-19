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«Маня, спрячь яйца!»: Максакова обвинила экс-супруга в плохом влиянии на детей

Анна Безрукова
32 минуты назад
Известная певица Мария Максакова до последнего надеялась, что иск, по которому родные сын и дочь хотят отобрать у нее последнюю квартиру, окажется всего лишь шуткой. Заявление в судебную инстанцию подали не сами 17-летний Илья и 13-летняя Людмила, а их отец — экс-супруг Марии, криминальный авторитет Владимир Тюрин. По словам артистки, именно он настроил детей против матери и убедил начать против нее войну. Об этом сообщает СтарХит.
Максакова обвинила экс-супруга в плохом влиянии на детей
Фото: ТАССТАСС
Певица выразила крайнее возмущение тем, что поступки ее бывшего мужа всегда остаются без наказания. Поэтому и сейчас она выразила опасения, что у Тюрина получится достичь запланированного и отнять у нее квадратные метры.
«На словах еще куда ни шло. Но ведь, и правда, какая-то дрянь убила моего супруга, отобрала старших детей, ограбила и, хорошо, что еще только не добралась до младшего — Вани. Триллер! — продолжает Мария. — Я об этом и говорю, это всем известно. И ничего Приведу его высказывание из нашей совместной жизни. Когда я хотела сделать что-то по-своему и была совершенно убеждена в своей правоте, а он понимал, что, напротив, не прав, заявлял следующее: «Маня, спрячь яйца!». Эти слова должны были закончить любую беседу в его пользу. Похоже, мои яйца ему до настоящего времени покоя не дают».
Стремясь добиться справедливости, артистка даже записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину, рассказав в ролике о творящемся беспределе. Она вдохновилась тем, как глава государства помогает людям, которые дозвонились на прямую линию. Кроме этого, Максакова подала к бывшему встречное исковое заявление о лишении его родительских прав. При этом артистка имеет мало надежды, что добьется своего.
Шоу-бизнес,Владимир Тюрин,Мария Максакова-Игенбергс,Владимир Путин,
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