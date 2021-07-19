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Дочь Маликова похвасталась братом

Алиса Селезнёва
35 минут назад
Дочь Дмитрия Маликова Стефания показала, как выглядит трехлетний сын артиста Марк, рожденный от суррогатной матери. Фото с братом она опубликовала в своем Instagram.
Дочь Маликова похвасталась братом
Фото: InstagramInstagram
В 2020 году Дмитрий Маликов отметил 50-летний юбилей. А накануне своего 48-летия артист снова стал отцом. Сына певцу и его жене родила суррогатная мать. При этом старшая дочь Маликова Стефания отмечала, что для нее рождение брата стало настоящим «шоком», но лучшим подарком на 18-летие.
Стеша Маликова регулярно размещает в Instagram снимки с маленьким братом, последний из них она выложила в «сторис».
На фото Стефания и Марк стоят около зеркала. Старшая сестра одной рукой заботливо обнимает брата, поддерживая, а другой – держит телефон, делая снимок.
«Банда блондинов», - подписала фото дочь Маликова.
Ранее Стефания отмечала, что не была готова к появлению брата на свет, так как о том, что он должен родиться, папа и мама сказали ей за несколько дней до того, как привезти малыша домой.
В свою очередь Дмитрий Маликов отмечал, что считает дочь взрослой и даже давно перестал давать ей деньги, так как Стеша и сама неплохо зарабатывает.
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