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Жена заставила Эштона Кутчера сдать билет в космос

Вечерняя Москваиещё 1
28 минут назад
Голливудский актер Эштон Кутчер не сможет воплотить детскую мечту и побывать в космосе. Как рассказал исполнитель главных ролей в фильмах «Эффект бабочки» и «Однажды в Вегасе», сдать билет ему пришлось под влиянием супруги, актрисы Милы Кунис.
Жена заставила Кутчера сдать билет в космос
Фото: ReutersReuters
Кутчер приобрел билет на один из космических рейсов частной компании Virgin Galactic. Однако жена объяснила актеру, что лететь в космос, оставляя двоих маленьких детей — не самое умное решение. В итоге Кутчер вернул билет, сообщает Cheddar News.
Эштон Кутчер и Мила Кунис поженились в июле 2015 года. Пара воспитывает дочь Уайетт Изабель и сына Димитри Портвуда.
Об отказе Кутчера от полета в космос стало известно через несколько дней после того, как основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон на собственном корабле Unity совершил космический полет. Запуск состоялся в воскресенье, 11 июля.
Шоу-бизнес,Изабель Уайетт,Ричард Брэнсон,Эштон Катчер,Мила Кунис,
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