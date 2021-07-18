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Бритни Спирс объявила о прекращении деятельности из-за отца-тирана

Ювелина Бернст
4 часа назад
Американская певица Бритни Спирс заявила, что не станет выступать, пока ее отец Джейми Спирс не перестанет контролировать ее деятельность. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Бритни Спирс поставила условие продолжения выступлений
Фото: AP PhotoAP Photo
«Я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время, пока мой отец управляет тем, что я ношу, говорю, делаю или думаю! Я делаю это последние 13 лет. Я лучше буду делиться видео из моей гостиной, чем со сцены в Вегасе», - написала артистка.
По ее словам, ее мечты «убиты», и все, что у нее осталось, это надежда.
Певица также призналась, что ей неприятно, что в документальных фильмах затрагиваются «унизительные моменты» из ее прошлого.
В конце июня Бритни Спирс выступила на суде по поводу опеки ее отца над собой. Но суд отклонил запрос певицы - звезда останется под контролем родителя.
Артистка публично заявила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть себе свои права. Исполнительница отметила, что пять лет ей постоянно делали уколы лития, из-за которого она чувствовала себя «будто пьяной». Она также рассказала, что опекуны и охранники не оставляли ее одну, даже когда она была обнаженной. Певица призналась, что хочет замуж и детей, однако опекуны запрещают ей это делать. Кроме того, ей не разрешали сделать перерыв в работе, несмотря на жалобы на усталость.
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