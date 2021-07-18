Сколько принц Гарри и Меган Маркл тратят на жизнь в США

Стало известно о внушительных расходах королевской пары.

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Принц Гарри и Меган МарклGlobal Look Press

Меган МарклGlobal Look Press

Меган МарклGlobal Look Press

Принц Гарри и Меган МарклGlobal Look Press

Принц Гарри и Меган МарклGlobal Look Press

Меган МарклGlobal Look Press

Принц Гарри и Меган МарклGlobal Look Press

Принц Гарри и Меган МарклGlobal Look Press

Принц Гарри и Меган МарклGlobal Look Press

Принц Гарри и Меган МарклGlobal Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл променяли жизнь во дворце в пользу уютных апартаментов в США. Однако их расходы остаются по-прежнему внушительными. По подсчетам королевских экспертов, Гарри и Меган потратили 19 миллионов долларов (около полутора миллиарда рублей) в первый пост-королевский год.

Перед «побегом из дворца» влюбленные успели накопить первоначальную сумму. Как оказалось, до того, как выйти замуж за Гарри, Меган получала около 5 миллионов долларов за роль. А у Гарри были деньги в доверительном управлении, которое оставила ему его покойная мать, принцесса Диана. По сообщениям, у пары на счету было 40 миллионов долларов, когда они покинули королевскую семью.

Принц Гарри и Меган МарклGlobal Look Press

В Калифорнии герцоги арендовали особняк Тайлера Перри. Однако вскоре они купили огромный дом с 16 спальнями в Монтесито. Гарри и Меган получили ипотечный кредит в размере 9,5 миллиона долларов для оплаты дома. Ежегодно они платят более 4,1 миллиона долларов за безопасность, плюс почти 300 тысяч долларов ежегодно за такие услуги, как уборка и обслуживание территории.

Кроме того, влюбленные согласились выплатить деньги, которые они задолжали налогоплательщикам за ремонт своего коттеджа Frogmore, что составило почти 2 миллиона долларов. И с этим они больше не получают стипендию от принца Чарльза, а это означает, что они пожертвовали примерно 3,15 миллиона долларов, уйдя из семьи.

В сентябре принц Гарри вновь вернется домой на еще одно мероприятие, посвященное принцессе Диане. Вместе с герцогом Сассекским в Великобритании появится и его супруга.