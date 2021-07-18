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Менеджера МакSим обвинили в тяжелом состоянии певицы

Вечерняя Москваиещё 6
1 час назад
Помощницу певицы МакSим Маргариту Соколову обвинили в том, что в настоящее время артистка находится в крайне тяжелом состоянии. По словам одной из Intagram-подписчиц Маргариты, девушка виновата в том, что позволила певице выступать в Казани.
Менеджер оправдалась за концерт МакSим перед болезнью
Фото: РИА НовостиРИА Новости
— Уважаемая Маргарита, вас обвиняют, что вы допустили Марину (Настоящее имя певицы МакSим — Марина Максимова — прим. «ВМ») к работе в Казани, — написала она.
На это Соколова ответила, что артистка сама приняла решение выступать в Казани. Кроме того, поклонники ждали выступления певицы и не поняли бы ее отказа выходить на сцену по причине плохого самочувствия.
— О том, что у нее поднялась температура, я узнала уже после выступления. Она позвонила и рассказала: «Не хотела тебе жаловаться» Винить тут некого, — уточнила Соколова.
МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
Позже в СМИ появилась информация, что медики не смогли отключить артистку от ЭКМО. Она не могла дышать самостоятельно.
В настоящее время состояние певицы не улучшилось.
Шоу-бизнес,Маргарита Соколова,Марина Максимова,
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