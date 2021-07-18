Менеджер оправдалась за концерт МакSим перед болезнью

— Уважаемая Маргарита, вас обвиняют, что вы допустили Марину (Настоящее имя певицы МакSим — Марина Максимова — прим. «ВМ») к работе в Казани, — написала она.

— О том, что у нее поднялась температура, я узнала уже после выступления. Она позвонила и рассказала: «Не хотела тебе жаловаться» Винить тут некого, — уточнила Соколова.