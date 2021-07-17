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Представитель МакSим рассказала о ее состоянии

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Состояние здоровья певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, остается стабильно тяжелым, сообщила ее представитель.
"Стабильно тяжелое": Менеджер МакSим о состоянии певицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«На данный момент могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое», – сообщила она РИА «Новости», добавив, что не может комментировать сведения, которые являются врачебной тайной.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Абросимовой стало хуже. Сообщалось, что в настоящий момент певица остается на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), у нее отказывает легкое.
5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергла перевод артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии певицы.
Шоу-бизнес,РИА Новости,
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