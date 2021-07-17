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СМИ: У певицы МакSим начало отказывать правое легкое

Ювелина Бернст
22 минуты назад
Певице Марине Максимовой, известной как МакSим, становится хуже, сообщает Telegram-канал Mash.
У певицы МакSим начало отказывать правое легкое
Фото: Пресс-служба певицы МакSимПресс-служба певицы МакSим
Артистка все еще находится на ЭКМО – методе лечения по созданию искусственного кровообращения. По данным рентгена, правое легкое перестает работать, там увеличиваются кисты и полости. Из-за начавшихся осложнений органу не помогает даже ИВЛ.
При этом проблемы с легкими сказались и на сердце. У певицы увеличены левые отделы сердечной мышцы, что говорит о левожелудочковой недостаточности.
МакSим госпитализировали 15 июня с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус. Спустя несколько дней медики диагностировали у певицы сильное поражение легких. Ее ввели в состояние искусственной комы. Врачи не дают никаких прогнозов и обещаний, сказала накануне менеджер исполнительницы Маргарита Соколова.
Шоу-бизнес,Маргарита Соколова,Марина Максимова,
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