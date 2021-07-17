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Сестра Запашных заявила, что братья хотят «уничтожить» ее

Ювелина Бернст
34 минуты назад
Циркачка Марица Запашная рассказала о конфликте со сводными братьями Эдгардом и Аскольдом Запашными. Об этом пишет «Собеседник».
Сестра Запашных заявила, что братья хотят «уничтожить» ее
Фото: РИА НовостиРИА Новости
У артистов один отец - Вальтер Запашный. На этом все их родство заканчивается, заявила циркачка. Она убеждена, что братья решили свести с ней счеты.
«Я прекрасно понимаю, почему в данный момент доканывают меня и моего сына. Мы Запашным жить мешаем! Им не нравится, что у нас одна фамилия и то, что мы работаем в Росгосцирке. < > Я видела разные захваты, но такого ужаса и скотского отношения не видела никогда. Мы с Запашными раньше старались не дергать друг друга. Я держалась от них подальше. Не лезла к ним, они – ко мне. Это длилось до определенного момента, пока они не стали трогать меня», - сказала Марица.
Она объяснила, что сейчас стоит вопрос о расформировании ее коллектива, без обоснования, почему это происходит. Артистам коллектива угрожают, их запугивают, сказала циркачка. В связи с этим она намерена обратиться в прокуратуру для проведения проверки.
«Понимаете, идет уничтожение фамилии – Запашные не хотят, чтобы одна и та же фамилия была на афишах. Они хотят быть одними-единственными. Поэтому дали программу на наше уничтожение. Но у них кишка тонка!», - заключила Марица.
Накануне стало известно, что Эдгард Запашный расстался с Ярославой Демешко после семи лет отношений. В 2017 году у них родился сын. Для Демешко это первый ребенок, а для дрессировщика - третий. У Запашного есть также две дочери, Стефания и Глория, от второй жены Ольги Денисовой.
Шоу-бизнес,Ольга Денисова,Генпрокуратура РФ,ИД "Собеседник",
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