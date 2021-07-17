Сестра Запашных заявила, что братья хотят «уничтожить» ее

«Я прекрасно понимаю, почему в данный момент доканывают меня и моего сына. Мы Запашным жить мешаем! Им не нравится, что у нас одна фамилия и то, что мы работаем в Росгосцирке. < > Я видела разные захваты, но такого ужаса и скотского отношения не видела никогда. Мы с Запашными раньше старались не дергать друг друга. Я держалась от них подальше. Не лезла к ним, они – ко мне. Это длилось до определенного момента, пока они не стали трогать меня», - сказала Марица.
«Понимаете, идет уничтожение фамилии – Запашные не хотят, чтобы одна и та же фамилия была на афишах. Они хотят быть одними-единственными. Поэтому дали программу на наше уничтожение. Но у них кишка тонка!», - заключила Марица.