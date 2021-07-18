Я не из тех, кто хотел детей: Лолита раскрыла диагноз дочери

Она добавила, что у ее наследницы не аутизм, как многие считают, а синдром Аспергера. У людей, которые страдают таким редким заболеванием, возникает временами зацикленность на каком-то предмете. Им все время хочется что-то вертеть в руках. По словам Лолиты, ее дочь — очень впечатлительный человек. Когда она слышала в детстве грустные песни матери, то легко могла заплакать.