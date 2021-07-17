Дочь Пригожина отказалась от отца из-за квартирного вопроса

«Ругаться я ни с кем не собираюсь. Если бы папа вовремя помог, никто бы не пошел брать никакой заем Я скоро поменяю фамилию и надеюсь, что больше к этой истории иметь отношения не буду», - заявила 24-летняя дочь Пригожина.
Относительно недавно Данаю Пригожину вместе с матерью и бабушкой выселили из квартиры. Пострадал и ее брат, – 32-летний Дмитрий Пригожин, которого также осаждают кредиторы.
Напомним, что у Елены, первой жены 52-летнего Пригожина, имелась задолженность по аренде квартиры в размере 4 миллионов рублей. Компания-кредитор выиграла судебный процесс по этому делу. Экс-супругу продюсера и ее детей выселили из квартиры.
А до того у продюсера с его первой женой имел место конфликт по поводу московской квартиры, которую он оставил ей и детям, уйдя из семьи. Женщина, вместе с новым мужем, заложила недвижимость в обеспечение кредита, но не смогла выплачивать по нему. Из-за этого она и дети лишились собственного жилья.