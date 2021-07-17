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Дочь Пригожина отказалась от отца из-за квартирного вопроса

Елена Прошина
1 час назад
Даная Пригожина, дочь продюсера Иосифа Пригожина от первого брака, решила отказаться от родства со своим отцом из-за скандала с квартирой. Об этом сообщает «Экспресс газета».
Дочь Пригожина отказалась от отца из-за квартирного вопроса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Ругаться я ни с кем не собираюсь. Если бы папа вовремя помог, никто бы не пошел брать никакой заем Я скоро поменяю фамилию и надеюсь, что больше к этой истории иметь отношения не буду», - заявила 24-летняя дочь Пригожина.
Относительно недавно Данаю Пригожину вместе с матерью и бабушкой выселили из квартиры. Пострадал и ее брат, – 32-летний Дмитрий Пригожин, которого также осаждают кредиторы.
Напомним, что у Елены, первой жены 52-летнего Пригожина, имелась задолженность по аренде квартиры в размере 4 миллионов рублей. Компания-кредитор выиграла судебный процесс по этому делу. Экс-супругу продюсера и ее детей выселили из квартиры.
А до того у продюсера с его первой женой имел место конфликт по поводу московской квартиры, которую он оставил ей и детям, уйдя из семьи. Женщина, вместе с новым мужем, заложила недвижимость в обеспечение кредита, но не смогла выплачивать по нему. Из-за этого она и дети лишились собственного жилья.
Шоу-бизнес,Даная Пригожина,Иосиф Пригожин,
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