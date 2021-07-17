Пригожин посоветовал Максу Покровскому «дать в морду» Диме Билану

Напомним, что концертная площадка Roof Place с видом на Финский залив на Васильевском острове Санкт-Петербурга была закрыта властями для посещений сразу после концерта Димы Билана. Перед этим комитет по культуре Северной столицы выявил на концерте Билана 1 июля нарушения масочного режима и социальной дистанции между зрителями. Из-за этого концерт группы «Ногу свело!», который должен был состояться там же вечером 2 июля, был перенесен.