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Пригожин посоветовал Максу Покровскому «дать в морду» Диме Билану

Елена Прошина
20 минут назад
Продюсер Иосиф Пригожин вмешался в конфликт фронтмена «Ногу Свело!» Макса Покровского и певца Дима Билана из-за отмены концерта группы. Об этом пишет «Экспресс газета».
Пригожин посоветовал Максу Покровскому «дать в морду» Диме Билану
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пригожин считает, что Покровский был недостаточно жестким в отношении коллеги.
«Если ты хочешь человеку что-то сказать или в морду дать, дай уже!», — сказал Пригожин.
Напомним, что концертная площадка Roof Place с видом на Финский залив на Васильевском острове Санкт-Петербурга была закрыта властями для посещений сразу после концерта Димы Билана. Перед этим комитет по культуре Северной столицы выявил на концерте Билана 1 июля нарушения масочного режима и социальной дистанции между зрителями. Из-за этого концерт группы «Ногу свело!», который должен был состояться там же вечером 2 июля, был перенесен.
После этого Максим Покровский, лидер «Ногу свело!», выложил в сеть видеоролик, в котором в грубой форме и на повышенных тонах охарактеризовал певца Диму Билана как нехорошего человека и обвинил в срыве своего выступления.
По мнению Пригожина, в сложившейся ситуации Максим Покровский повел себя не слишком достойно.
«Я думаю, это все хайп. Как он там сказал: «я говорю вежливо и аккуратно», а орал как резаный. Для кого?» задается вопросом Пригожин.
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