На приговор Ефремову подана жалоба

«В суд поступила кассационная жалоба на приговор Ефремову», - сказал он, отметив, что дата рассмотрения пока не назначена.
В жалобе адвокаты Ефремова просят снизить срок артисту в связи со слабым здоровьем и перевести его из колонии общего режима в колонию-поселение.
Они отмечают множество нарушений закона при рассмотрении его дела. Кроме того, защита пишет в жалобе, что Ефремов полностью возместил моральный ущерб, раскаялся в содеянном, а в колонии не получил ни одного замечания.
Прокуратура и потерпевшие не согласны с переводом Ефремова в колонию- поселение. Они просят оставить приговор в силе.
Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии за гибель курьера Сергея Захарова в ДТП. Мосгорсуд по апелляции сократил срок наказания до 7,5 года колонии. Сейчас Ефремов находится в исправительной колонии 4 в Белгородской области, где работает в швейном цехе.