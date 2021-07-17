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На приговор Ефремову подана жалоба

Майк Габриелян
53 минуты назад
Второй кассационный суд общей юрисдикции получил жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
На приговор Ефремову подана жалоба
Фото: ТАССТАСС
«В суд поступила кассационная жалоба на приговор Ефремову», - сказал он, отметив, что дата рассмотрения пока не назначена.
В жалобе адвокаты Ефремова просят снизить срок артисту в связи со слабым здоровьем и перевести его из колонии общего режима в колонию-поселение.
Они отмечают множество нарушений закона при рассмотрении его дела. Кроме того, защита пишет в жалобе, что Ефремов полностью возместил моральный ущерб, раскаялся в содеянном, а в колонии не получил ни одного замечания.
Прокуратура и потерпевшие не согласны с переводом Ефремова в колонию- поселение. Они просят оставить приговор в силе.
Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии за гибель курьера Сергея Захарова в ДТП. Мосгорсуд по апелляции сократил срок наказания до 7,5 года колонии. Сейчас Ефремов находится в исправительной колонии 4 в Белгородской области, где работает в швейном цехе.
Шоу-бизнес,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,ФСИН,Мосгорсуд,
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