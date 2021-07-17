Россияне упрекнули Меньшову за улыбки после похорон отца

Юлия Меньшова подверглась критике публики после того, как показала, что заставило её снова радоваться жизни и улыбаться. Скорбеть по отцу актриса не перестала, но в то же время не отказывается от земных радостей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Зрительница в театре на днях вручила Меньшовой огромный букет цветов, что вновь заставило артистку улыбаться и подняло ей настроение. Фото невероятно большого количества цветов дочь режиссёра опубликовала на своей странице.

Меньшова призналась, что за её карьеру ей дарили огромное количество букетов, но такого огромного — никогда.

Гигант, воздушное облако, красота. Собран из каких-то небывало красивых цветов, и даже сочетание немыслимое! И даже перья у него есть! — радостно поделилась с поклонниками Меньшова.

Однако стоило актрисе рассказать об этом событии в своём микроблоге, как на неё обрушился шквал критики. Пользователи стали упрекать актрису в бездушии и хорошем настроении на фоне смерти отца.

«Как не стыдно смеяться? Ещё 40 дней не прошло, а вы уже себе такое позволяете», — отчитали артистку подписчики.

Меньшова к её чести не стала отмалчиваться и записала в сторис ответ:

Ну вот так вот. Могу. Могу смеяться. И у меня сегодня прекрасное настроение, — заявила актриса, не преминув лишний раз поблагодарить за букет.