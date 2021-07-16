Мамонов заболел коронавирусом около двух недель назад, врачи подключили его к аппарату ИВЛ, и он находился в состоянии искусственной комы. Актер скончался 15 июля в возрасте 70 лет.
Прощание с музыкантом проведут в Донском монастыре утром 17 июля, на церемонию смогут прийти все желающие. Кроме того, в монастыре пройдет отпевание Мамонова.
— Сделают стеклянный гроб, чтобы все видели, что это Мамонов, — пояснила Ольга Мамонова.
По ее словам, после траурного мероприятия тело музыканта перевезут в Верею, где жил Мамонов. Ольга Мамонова отметила, что похороны будут проходить в усеченном составе, так как не стоит «тащиться за 140 километров на ночь глядя».
Жена артиста добавила, что с актером также заходят проситься жители Вереи. Она уточнила, что поминки организовывать не будут, пишет ФАН.
Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В 1984 году он основал коллектив «Звуки Му» и с тех пор являлся его бессменным лидером. Помимо музыки, артист известен по ролям в кино, в том числе в фильмах режиссера Павла Лунгина «Остров» и «Царь».