В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Тело Петра Мамонова положат в стеклянный гроб

Вечерняя Москва
26 минут назад
Тело актера и музыканта Петра Мамонова положат в стеклянный гроб. Об этом в пятницу, 16 июля, рассказала вдова артиста Ольга Мамонова.
Мамонов заболел коронавирусом около двух недель назад, врачи подключили его к аппарату ИВЛ, и он находился в состоянии искусственной комы. Актер скончался 15 июля в возрасте 70 лет.
Прощание с музыкантом проведут в Донском монастыре утром 17 июля, на церемонию смогут прийти все желающие. Кроме того, в монастыре пройдет отпевание Мамонова.
— Сделают стеклянный гроб, чтобы все видели, что это Мамонов, — пояснила Ольга Мамонова.
По ее словам, после траурного мероприятия тело музыканта перевезут в Верею, где жил Мамонов. Ольга Мамонова отметила, что похороны будут проходить в усеченном составе, так как не стоит «тащиться за 140 километров на ночь глядя».
Жена артиста добавила, что с актером также заходят проситься жители Вереи. Она уточнила, что поминки организовывать не будут, пишет ФАН.
Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В 1984 году он основал коллектив «Звуки Му» и с тех пор являлся его бессменным лидером. Помимо музыки, артист известен по ролям в кино, в том числе в фильмах режиссера Павла Лунгина «Остров» и «Царь».
Шоу-бизнес,Видео,Ольга Мамонова,Петр Мамонов,Павел Лунгин,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители