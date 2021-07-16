Церемония прощания с актером, основателем группы «Звуки Му» Петром Мамоновым пройдет 17 июля в московском Донском монастыре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его вдову Ольгу Мамонову.

Отпевание начнется в главном соборе монастыря в 09:30. Петра Мамонова похоронят в Подмосковье - в городе Верея.

70-летнего Мамонова госпитализировали в конце июня. 1 июля его супруга сообщила, что он находится в реанимации с коронавирусом.

13 июля стало известно, что врачи не могут вывести актера из медикаментозного сна. У Мамонова начался сепсис, ему сделали переливание крови.

14 июля Ольга Мамонова рассказала, что надежды на его выздоровление почти не осталось - актер находится на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.