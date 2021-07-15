Солист "Хора Турецкого" умер от коронавируса

Артисту было всего 50 лет.

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В блоге коллектива «Хор Турецкого» появилось объявление о кончине одного из солистов, Бориса Горячева. Певец более месяца боролся с коронавирусом. Горячев скончался в возрасте 50 лет.

Ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям. Борис много значил для всех нас, и он заслуживает больше слов, чем можно сейчас сказать или написать. Светлая память о нем будет навсегда в наших и ваших сердцах! Борис всегда отличался позитивом и жизнерадостностью. Даже, когда оказался госпитализирован, писал нам смс-ки, что все будет хорошо! Боря, мы тут, на земле, тебя не подведем. Мы будем стараться сохранить твой подход к жизни и быть достойными! Царство небесное! Вечная память тебе! Помним. Любим. Скорбим, — такую речь написал коллектив «Хора Турецкого» в своем блоге.

Коллеги отметили, что были шокированы известием о смерти Горячева, так как артист был человеком с хорошим здоровьем, позитивным настроем и сильным духом.