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Солист «Хора Турецкого» умер после трех недель борьбы с ковидом

WMJ.ruиещё 2
35 минут назад
Артисту было всего 50 лет.
Солист "Хора Турецкого" умер от коронавируса
Фото: соцсетисоцсети
В блоге коллектива «Хор Турецкого» появилось объявление о кончине одного из солистов, Бориса Горячева. Певец более месяца боролся с коронавирусом. Горячев скончался в возрасте 50 лет.
Ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям. Борис много значил для всех нас, и он заслуживает больше слов, чем можно сейчас сказать или написать. Светлая память о нем будет навсегда в наших и ваших сердцах! Борис всегда отличался позитивом и жизнерадостностью. Даже, когда оказался госпитализирован, писал нам смс-ки, что все будет хорошо! Боря, мы тут, на земле, тебя не подведем. Мы будем стараться сохранить твой подход к жизни и быть достойными! Царство небесное! Вечная память тебе! Помним. Любим. Скорбим, — такую речь написал коллектив «Хора Турецкого» в своем блоге.
Коллеги отметили, что были шокированы известием о смерти Горячева, так как артист был человеком с хорошим здоровьем, позитивным настроем и сильным духом.
Пока что неизвестно, когда и где пройдут похороны солиста.
Звезды российского шоу-бизнеса выразили свои соболезнования семье покойного. Теплые слова оставили в комментариях Лолита Милявская, Игорь Николаев, Игорь Крутой и другие.
Шоу-бизнес,Лолита Милявская,Игорь Николаев,Игорь Крутой,
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