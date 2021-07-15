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«Я его любила»: Васильева рассказала правду об отношениях с Гаркалиным

Мария Иванова
37 минут назад
Актриса Татьяна Васильева опровергла слухи о своем романе с партнером по спектаклям Валерием Гаркалиным. Васильева рассказала «Телепрограмме», что они с Гаркалиным - большие друзья.
«Я его любила»: Васильева рассказала правду об отношениях с Гаркалиным
Фото: ТАССТАСС
Ранее в программе «Секрет на миллион» ведущая Лера Кудрявцева спросила Васильеву, была ли она влюблена в Гаркалина.
«Да, < > у меня был такой душевный взлет. < > Мы репетировали спектакль, в меня там были влюблены два человека, и Валера, и еще один Валера, режиссер. Они соперничали, я это чувствовала. Дальше этого ничего не пошло», - подчеркнула она.
По ее словам, «пойти дальше» могло бы в том случае, если бы она не знала жены Гаркалина Екатерины.
В беседе с «Телепрограммой» актриса подтвердила, что они с Гаркалиным просто дружили.
«У нас была симпатия, дружба и не более того», - подчеркнула она.
Васильева отметила, что дружила с женой Гаркалина и мыслей о романе с мужем подруги у нее не было.
«Мы очень большие друзья, настоящие. Я его любила и буду всегда любить. Это лучшее, что было в моей профессии. Нам жилось очень весело в те времена, когда мы вместе выходили на сцену», - заключила она.
Шоу-бизнес,Татьяна Васильева,Лера Кудрявцева,
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