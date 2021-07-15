«Я его любила»: Васильева рассказала правду об отношениях с Гаркалиным

Актриса Татьяна Васильева опровергла слухи о своем романе с партнером по спектаклям Валерием Гаркалиным. Васильева рассказала « Телепрограмме », что они с Гаркалиным - большие друзья.

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«Да, < > у меня был такой душевный взлет. < > Мы репетировали спектакль, в меня там были влюблены два человека, и Валера, и еще один Валера, режиссер. Они соперничали, я это чувствовала. Дальше этого ничего не пошло», - подчеркнула она.

По ее словам, «пойти дальше» могло бы в том случае, если бы она не знала жены Гаркалина Екатерины.

В беседе с «Телепрограммой» актриса подтвердила, что они с Гаркалиным просто дружили.

«У нас была симпатия, дружба и не более того», - подчеркнула она.

Васильева отметила, что дружила с женой Гаркалина и мыслей о романе с мужем подруги у нее не было.