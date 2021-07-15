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«Осуществил мечту Собчак»: модельер сжег платье Волочковой

Алиса Селезнёва
1 час назад
Модельер Джемал Махмудов исполнил давнюю мечту телеведущей Ксении Собчак и сжег в ходе своего YouTube-шоу «Доктор Стиль» платье балерины Анастасии Волочковой.
«Осуществил мечту Собчак»: модельер сжег платье Волочковой
Фото: ТАССТАСС
В ходе шоу модельер и балерина договорились о том, что проведут «ритуал сожжения» одного из ее платьев. В итоге в огонь был брошен изумрудный наряд Волочковой, украшенный камнями.
«Ну что, Настя, будем исполнять мечту Ксении Анатольевны Собчак? Жечь какое-нибудь твое платье», — обратился Джемал Махмудов к балерине.
Артистка, снимая платье, отметила, что ее удивило такое желание Собчак.
«Если у Собчак главная мечта жизни — сжечь мое платье, то это самый несчастный человек на Земле! А я самый счастливый, потому что могу снять платье и избавиться от него. Мне есть, что отправить в огонь», - отметила она.
В итоге взамен сожженного платья в конце программы Волочкова получила от модельера элегантный наряд.
Ранее Ксения Собчак осудила бесконечные фото Анастасии Волочковой в шпагате. Телеведущая заявила, что выкладывать фото со шпагатом один раз в год – «это круто». Однако, по мнению Собчак, судя по тому, что Волочкова занимается этим постоянно, «бывшая красавица» просто боится постареть.
Шоу-бизнес,Джемал Махмудов,Ксения Собчак,
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