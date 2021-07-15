«Поможет только чудо»: у Мамонова появились новые проблемы

У актера и музыканта Петра Мамонова
, попавшего в реанимацию из-за коронавируса, начали отказывать почки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash
.
По словам врачей, помочь 70-летнему актеру может «только чудо».
По информации Mash, Мамонов остается в стабильно тяжелом состоянии, у него нарастает почечная недостаточность.
Медики рассказали каналу, что актер находится в септическом шоке, а вывести его из искусственной комы врачи пока даже не пытаются.
Мамонова госпитализировали в больницу Коммунарки в конце июня.
1 июля супруга музыканта Ольга
рассказала, что ее муж находится в реанимации с коронавирусом.
13 июля стало известно, что врачи не могут вывести актера из медикаментозного сна. У Мамонова начался сепсис, ему сделали переливание крови.
14 июля Ольга Мамонова рассказала, что надежды на его выздоровление почти не осталось - актер находится на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.