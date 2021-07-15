«Поможет только чудо»: у Мамонова появились новые проблемы

У актера и музыканта Петра Мамонова , попавшего в реанимацию из-за коронавируса, начали отказывать почки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash

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По словам врачей, помочь 70-летнему актеру может «только чудо».

По информации Mash, Мамонов остается в стабильно тяжелом состоянии, у него нарастает почечная недостаточность.

Медики рассказали каналу, что актер находится в септическом шоке, а вывести его из искусственной комы врачи пока даже не пытаются.

Мамонова госпитализировали в больницу Коммунарки в конце июня.

1 июля супруга музыканта Ольга рассказала, что ее муж находится в реанимации с коронавирусом.

13 июля стало известно, что врачи не могут вывести актера из медикаментозного сна. У Мамонова начался сепсис, ему сделали переливание крови.