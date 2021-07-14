Сергей Бурунов стал ведущим "Форта Боярд"

Актер Сергей Бурунов
стал ведущим новых выпусков телеигры «Форт Боярд» , передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.
Съемки проекта начались во Франции
. «Проводником в мир форта в этот раз стал Сергей Бурунов, который сменил Сергея Шнурова
и впервые в своей карьере выступил в роли ведущего телепроекта», — уточнили в пресс-службе.
Бурунов заявил, что планирует добавить проекту свежести и юмора и отличаться от предшественников. «Большая ответственность и большая честь. До меня в проекте были люди с основанием, объемные личности, например Сергей Владимирович Шнуров. Мне же не хочется копировать кого-то, хочется привнести что-то свое», — поделился звезда «Родных» и «Полицейского с Рублевки».
Перед съемками и ведущий, и участники прошли десятидневный карантин, чтобы получить специальное разрешение на въезд в закрытую для российских туристов Францию.
«Форт Боярд» впервые вышел в эфир французского телевидения летом 1990 года. Игра транслируется более чем в 30 странах, всего снято 1 458 зарубежных выпусков. Съемки ведутся в одноименном старинном форту, сокровищницу которого герои должны открыть, разгадав слово-пароль после тяжелых испытаний.