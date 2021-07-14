Сергей Бурунов стал ведущим "Форта Боярд"

Бурунов заявил, что планирует добавить проекту свежести и юмора и отличаться от предшественников. «Большая ответственность и большая честь. До меня в проекте были люди с основанием, объемные личности, например Сергей Владимирович Шнуров. Мне же не хочется копировать кого-то, хочется привнести что-то свое», — поделился звезда «Родных» и «Полицейского с Рублевки».