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«Я не лукавлю»: Третий муж Пугачевой прокомментировал смерть Стефановича

Анна Безрукова
20 минут назад
Третий супруг Аллы Борисовны Пугачевой Евгений Болдин высказал сожаление в связи с кончиной режиссера Александра Стефановича, за которым Примадонна была замужем до него. Он отметил, что всегда с уважением относился к предыдущему супругу артистки.
«Я не лукавлю»: Третий муж Пугачевой прокомментировал смерть Стефановича
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Он был интересным человеком. Я к нему хорошо относился. Я честно говорю, что сожалею, это правда так. Я не лукавлю», - передает слова Евгения Болдина mk.ru.
Он также рассказал, что в последние несколько лет не поддерживал никакого общения в режиссером, но при встрече всегда подходил поздороваться.
Александр Стефанович умер вечером 13 июля. Он скончался в одной из столичных больниц от коронавирусной инфекции на 77-м году жизни.
Режиссера доставили в больницу в тяжелом состоянии с коронавирусной пневмонией. Он долгий период времени лечился дома и не хотел ехать в медучреждение. Когда его все же госпитализировали, легкие были поражены на 50%. Спустя неделю было 70%. Несмотря на помощь медиков, организму так и не удалось побороть последствия инфекции.
Напомним, в течение многих лет Стефанович преподносил себя в качестве человека, «слепившего» образ Пугачевой. Но, как утверждают близкие Примадонне люди, это неправда – он просто сам себе присвоил такое звание.
Сама Алла Борисовна выражала недовольство против таких заявлений бывшего супруга и однажды даже заявила, что бывший муж просто желает попиариться на ее имени. При этом иногда певица и признавала, что Стефанович сыграл свою роль в ее профессиональном становлении.
Шоу-бизнес,Евгений Болдин,Алла Пугачева,Московский комсомолец,
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