«Я не лукавлю»: Третий муж Пугачевой прокомментировал смерть Стефановича

Третий супруг Аллы Борисовны Пугачевой Евгений Болдин высказал сожаление в связи с кончиной режиссера Александра Стефановича, за которым Примадонна была замужем до него. Он отметил, что всегда с уважением относился к предыдущему супругу артистки.

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«Он был интересным человеком. Я к нему хорошо относился. Я честно говорю, что сожалею, это правда так. Я не лукавлю», - передает слова Евгения Болдина mk.ru.

Он также рассказал, что в последние несколько лет не поддерживал никакого общения в режиссером, но при встрече всегда подходил поздороваться.

Александр Стефанович умер вечером 13 июля. Он скончался в одной из столичных больниц от коронавирусной инфекции на 77-м году жизни.

Режиссера доставили в больницу в тяжелом состоянии с коронавирусной пневмонией. Он долгий период времени лечился дома и не хотел ехать в медучреждение. Когда его все же госпитализировали, легкие были поражены на 50%. Спустя неделю было 70%. Несмотря на помощь медиков, организму так и не удалось побороть последствия инфекции.

Напомним, в течение многих лет Стефанович преподносил себя в качестве человека, «слепившего» образ Пугачевой. Но, как утверждают близкие Примадонне люди, это неправда – он просто сам себе присвоил такое звание.