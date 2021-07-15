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Врачи не пустили жену Мамонова в палату к мужу

News.ruиещё 2
3 часа назад
Супруга советского и российского музыканта Петра Мамонова Ольга Мамонова в разговоре с NEWS.ru заявила, что её не пустили в палату к мужу, хотя она просила.
Меня не пустят в палату. Я уже просила. <...> Состояние крайне тяжёлое. С отрицательной динамикой. В искусственной коме находится [Пётр Мамонов], — отметила жена артиста.
Она также опровергла информацию о том, что у супруга отказывают почки, уточняет ТАСС. Мамонова добавила, что врачи прекратили попытки вывести исполнителя из состояния искусственной комы.
Мамонов уже 19 дней находится в Коммунарке. О его госпитализации стало известно 1 июля. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких.
Пётр Мамонов является основателем и фронтменом андеграундной группы «Звуки Му». Также 70-летний артист известен по фильмам «Такси-блюз» и «Остров», а также по моноспектаклям. Супруга Ольга не только является возлюбленной музыканта с 1982 года, но и менеджером его группы. Пара имеет трёх сыновей и двух внуков.
Ранее Ольга в беседе с NEWS.ru прокомментировала информацию СМИ о том, что у Мамонова наблюдаются множественные проблемы со здоровьем. Несколько дней назад она опровергла эти заявления, назвав их «гадостью». Она также опровергла новость о том, что у её мужа начало отказывать сердце из-за болезни. Супруга артиста поражена, что журналисты пишут такое с её слов, и заявила, что подобная ложь может привести к судебным разбирательствам.
Шоу-бизнес,Видео,Ольга Мамонова,Петр Мамонов,ИТАР-ТАСС,
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