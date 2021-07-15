Супруга советского и российского музыканта Петра Мамонова Ольга Мамонова в разговоре с NEWS.ru заявила, что её не пустили в палату к мужу, хотя она просила.

Меня не пустят в палату. Я уже просила. <...> Состояние крайне тяжёлое. С отрицательной динамикой. В искусственной коме находится [Пётр Мамонов], — отметила жена артиста.

Она также опровергла информацию о том, что у супруга отказывают почки, уточняет ТАСС. Мамонова добавила, что врачи прекратили попытки вывести исполнителя из состояния искусственной комы.

Мамонов уже 19 дней находится в Коммунарке. О его госпитализации стало известно 1 июля. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких.

Пётр Мамонов является основателем и фронтменом андеграундной группы «Звуки Му». Также 70-летний артист известен по фильмам «Такси-блюз» и «Остров», а также по моноспектаклям. Супруга Ольга не только является возлюбленной музыканта с 1982 года, но и менеджером его группы. Пара имеет трёх сыновей и двух внуков.