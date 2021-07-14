Краско: Боярский не отвечает на звонки

По словам актера Ивана Краско, его друг артист Михаил Боярский не отвечает на звонки. Он пока никак не может прокомментировать новости о его госпитализации с COVID-19. Об этом пишет NEWS.ru

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Сегодня стало известно, что Михаил Боярский уже седьмой день болеет коронавирусом и находится под присмотром врачей в Боткинской больнице.

Однако Краско отметил, что не может подтвердить эту информацию.

«Ничего не известно. Я ему (Боярскому. —) звоню, он не отвечает», - пояснил артист.

Также изданию не удалось дозвониться до жены Боярского — худрука Театра имени Ленсовета Ларисы Луппиан

Ранее Михаил Боярский сообщил, что сделал прививку от коронавируса. Он подчеркнул, что «человек разумный» и уверен, что вакцинация необходима для полноценной жизни.

Боярский заметил, что прививку важно было сделать «ради родных и близких, ради своего здоровья и для того, чтобы играть в театре».