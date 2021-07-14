В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Краско: Боярский не отвечает на звонки

Алиса Селезнёва
26 минут назад
По словам актера Ивана Краско, его друг артист Михаил Боярский не отвечает на звонки. Он пока никак не может прокомментировать новости о его госпитализации с COVID-19. Об этом пишет NEWS.ru.
Краско: Боярский не отвечает на звонки
Фото: ТАССТАСС
Сегодня стало известно, что Михаил Боярский уже седьмой день болеет коронавирусом и находится под присмотром врачей в Боткинской больнице.
Однако Краско отметил, что не может подтвердить эту информацию.
«Ничего не известно. Я ему (Боярскому. —) звоню, он не отвечает», - пояснил артист.
Также изданию не удалось дозвониться до жены Боярского — худрука Театра имени Ленсовета Ларисы Луппиан.
Ранее Михаил Боярский сообщил, что сделал прививку от коронавируса. Он подчеркнул, что «человек разумный» и уверен, что вакцинация необходима для полноценной жизни.
Боярский заметил, что прививку важно было сделать «ради родных и близких, ради своего здоровья и для того, чтобы играть в театре».
За последние сутки в России было выявлено 23 827 заболевших коронавирусом и подтверждено 786 летальных исходов. Всего за время пандемии заболело 5 857 002 россиян.
Шоу-бизнес,Лариса Луппиан,Михаил Боярский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители