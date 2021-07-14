Третий муж Пугачевой прокомментировал смерть Стефановича

Третий супруг певицы Аллы Пугачевой
, ее бывший директор Евгений Болдин
прокомментировал смерть ее второго супруга, режиссера Александра Стефановича. По словам Болдина, Стефанович был интересным человеком. "Я к нему хорошо относился. Я честно говорю, что сожалею, это действительно так. Я не лукавлю", - цитирует мужчину mk.ru. Он уточнил что не знает, насколько тяжело Алла Пугачева переживает известие о смерти экс-супруга и было ли между ними примирение в последние годы. "Я не интересовался – у меня своя жизнь, своя красивая жена и дочка классная, зачем мне все это?" - сказал Болдин, добавив, что не пойдет на похороны 76-летнего режиссера. О смерти Стефановича СМИ сообщили 13 июля. Утверждается, что он скончался от последствий коронавирусной инфекции. Ранее музыкант Лука Сафронов, сын художника Никаса Сафронова, рассказал о последних днях жизни режиссера Александра Стефановича.