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Третий муж Пугачевой прокомментировал смерть Стефановича

Газета.Ruиещё 3
10 часов назад
Третий супруг певицы Аллы Пугачевой, ее бывший директор Евгений Болдин прокомментировал смерть ее второго супруга, режиссера Александра Стефановича. По словам Болдина, Стефанович был интересным человеком. "Я к нему хорошо относился. Я честно говорю, что сожалею, это действительно так. Я не лукавлю", - цитирует мужчину mk.ru. Он уточнил что не знает, насколько тяжело Алла Пугачева переживает известие о смерти экс-супруга и было ли между ними примирение в последние годы. "Я не интересовался – у меня своя жизнь, своя красивая жена и дочка классная, зачем мне все это?" - сказал Болдин, добавив, что не пойдет на похороны 76-летнего режиссера. О смерти Стефановича СМИ сообщили 13 июля. Утверждается, что он скончался от последствий коронавирусной инфекции. Ранее музыкант Лука Сафронов, сын художника Никаса Сафронова, рассказал о последних днях жизни режиссера Александра Стефановича.
Третий муж Пугачевой прокомментировал смерть Стефановича
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Шоу-бизнес,Евгений Болдин,Алла Пугачева,Московский комсомолец,
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