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Участница группы Spice Girls Эмма Бантон вышла замуж

Мир24иещё 1
7 минут назад
Одна из солисток группы Spice Girls Эмма Бантон вышла замуж за отца ее детей Джейда Джонса. Их связывают более 20 лет отношений. Свадьба прошла в приватном порядке, пишет издание Metro.co.uk.
Участница группы Spice Girls Эмма Бантон вышла замуж
Фото: ReutersReuters
45-летняя Бантон выложила фото со свадебной церемонии в Instagram, добавив к ней подпись «Мистер и Миссис Джонс!» Ее 43-летний супруг выложил аналогичное фото и подписал его «Я и Миссис Джонс».
Отношения Эммы и Джейда начались в 1998 году. А обручились они в 2006 году. У пары за время отношений родились два сына: 13-летний Бо и 10-летний Тейт.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о тайной свадьбе солистки группы No Doubt Гвен Стефани и кантри-исполнителя Блейка Шелтона.
Шоу-бизнес,Эмма Бантон,Гвен Стефани,
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