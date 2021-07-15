Участница группы Spice Girls Эмма Бантон вышла замуж

Одна из солисток группы Spice Girls Эмма Бантон вышла замуж за отца ее детей Джейда Джонса. Их связывают более 20 лет отношений. Свадьба прошла в приватном порядке, пишет издание Metro.co.uk.45-летняя Бантон выложила фото со свадебной церемонии в Instagram, добавив к ней подпись «Мистер и Миссис Джонс!» Ее 43-летний супруг выложил аналогичное фото и подписал его «Я и Миссис Джонс».Отношения Эммы и Джейда начались в 1998 году. А обручились они в 2006 году. У пары за время отношений родились два сына: 13-летний Бо и 10-летний Тейт.Напомним, на прошлой неделе стало известно о тайной свадьбе солистки группы No Doubt Гвен Стефани и кантри-исполнителя Блейка Шелтона.