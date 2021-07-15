Участница группы Spice Girls Эмма Бантон вышла замуж

45-летняя Бантон выложила фото со свадебной церемонии в Instagram, добавив к ней подпись «Мистер и Миссис Джонс!» Ее 43-летний супруг выложил аналогичное фото и подписал его «Я и Миссис Джонс».

Отношения Эммы и Джейда начались в 1998 году. А обручились они в 2006 году. У пары за время отношений родились два сына: 13-летний Бо и 10-летний Тейт.