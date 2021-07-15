Духовник МакSим призвал молиться за певицу

Певица МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Вакцинироваться от COVID-19 она не успела. 19 июня стало известно, что артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас артистка находится в медикаментозном сне, она подключена к ИВЛ и ЭКМО. Сообщения о сепсисе у певицы ее менеджер опровергает.