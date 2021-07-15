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Духовник МакSим раскрыл подробности о состоянии певицы

Газета.Ruиещё 1
35 минут назад
Игумен Лука рассказал о том, что состояние певицы МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) по-прежнему остается тяжелым, призвав молиться о выздоровлении лежащей в коме артистки, сообщает РИА "Новости".
Духовник МакSим призвал молиться за певицу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Пока ничего, к сожалению, утешительного и радостного сообщить не получается", - сказал он.
Певица МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Вакцинироваться от COVID-19 она не успела. 19 июня стало известно, что артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас артистка находится в медикаментозном сне, она подключена к ИВЛ и ЭКМО. Сообщения о сепсисе у певицы ее менеджер опровергает.
Ранее пиар-менеджер артистки Яна Богушевская опровергла сообщения СМИ о выявленном у певице сепсисе и ее "критическом состоянии".
Шоу-бизнес,РИА Новости,
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