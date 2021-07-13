Ивлеева поздравила бывшую жену Шнурова фото в бикини

В описании к публикации, которая набрала 500 тысяч лайков, телеведущая поздравила бизнесвумен с 35-летием. Подписчики оценили внешний вид женщин в комментариях под постом. «Хочу такой же купальник и такую же фигуру», «Горячие девушки», «Ну просто богини», «Сексуальные», «Три красотки, люблю вас», — высказывались фанаты.