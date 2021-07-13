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Ивлеева поздравила бывшую жену Сергея Шнурова Матильду совместным фото в бикини

Lenta.ru
10 минут назад
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева поздравила бывшую жену музыканта Сергея Шнурова Матильду с днем рождения совместным откровенным снимком. Фотография появилась на странице Ивлеевой в Instagram во вторник, 13 июля.
Ивлеева поздравила бывшую жену Шнурова фото в бикини
Фото: @_agentgirl_@_agentgirl_
Знаменитость поделилась фотографией, на которой она запечатлена вместе с предпринимательницей Шнуровой и моделью Дианой Коркуновой. Подруги сфотографировались в бикини во время отдыха на греческом острове Миконос. Ивлеева снялась в слитном лиловом купальнике, Шнурова — в раздельном блестящем бикини, а Коркунова в комплекте коричневого цвета.
В описании к публикации, которая набрала 500 тысяч лайков, телеведущая поздравила бизнесвумен с 35-летием. Подписчики оценили внешний вид женщин в комментариях под постом. «Хочу такой же купальник и такую же фигуру», «Горячие девушки», «Ну просто богини», «Сексуальные», «Три красотки, люблю вас», — высказывались фанаты.
В мае блогер Даня Милохин примерил вечерние платья с Ивлеевой и возмутил подписчиков. На размещенных кадрах знаменитости позируют в праздничных нарядах в неназванном бутике. На Милохине — пышное бежевое платье в пол, оформленное открытыми плечами и оборками. Ивлеева, в свою очередь, снялась в белом платье с блестками.
Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,Сергей Шнуров,
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