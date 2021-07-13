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Телефоны заблокированы: наследницу Мордюковой не могут найти три месяца

Анна Безрукова
16 минут назад
Известной актрисы Нонны Мордюковой не стало в 2008 году. Главной наследницей имущества народной артистки стала ее сестра – Наталья Катаева, которая ухаживала за звездой советских кинофильмов в последние годы ее жизни. В результате исполнительница роли Варвары Плющ в картине "Бриллиантовая рука" завещала своей сестре все свое имущество. Но недавно появилась информация, что Катаева исчезла, сообщает Ytro.news.
Телефоны заблокированы: наследница Мордюковой пропала без вести
Фото: Кадр из фильма "Вокзал для двоих"Кадр из фильма "Вокзал для двоих"
Известно, что в 2019 году у сына сестры Мордюковой обнаружилось внебрачные внуки. Женщина решила разделить квартиру на доли и подарить их новоиспеченным внукам. Но в результате имущественных споров начался конфликт, и каждый из родственников хотел урвать себе большую часть.
Первой заволновалась бывшая невестка Натальи Викторовны. Как рассказала Лилиана Новикова, единственная наследница актрисы перестала выходить на связь еще в апреле. Тогда женщина предприняла попытку дозвониться до Катаевой, чтобы поздравить ее с днем рождения, но ей это не удалось.
"Все телефоны заблокированы. Нам не известно, где она находится", – рассказала Новикова в студии ток-шоу "Пусть говорят".
Как гласит одна из версий, Катаеву могут силой удерживать в квартире, чтобы заставить отказаться от своей доли.
В органы полиции бывшая невестка сестры Мордюковой пока не обращалась, поскольку была уверена, что возле женщины находятся надежные люди, которые будут за ней присматривать. Если в скором времени Катаева не выйдет на связь, то придется пойти на экстренные меры.
Шоу-бизнес,Наталья Катаева,Нонна Мордюкова,
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