Телефоны заблокированы: наследница Мордюковой пропала без вести

Известной актрисы Нонны Мордюковой не стало в 2008 году. Главной наследницей имущества народной артистки стала ее сестра – Наталья Катаева , которая ухаживала за звездой советских кинофильмов в последние годы ее жизни. В результате исполнительница роли Варвары Плющ в картине "Бриллиантовая рука" завещала своей сестре все свое имущество. Но недавно появилась информация, что Катаева исчезла, сообщает Ytro.news.

Фото: Кадр из фильма "Вокзал для двоих" Кадр из фильма "Вокзал для двоих"

Известно, что в 2019 году у сына сестры Мордюковой обнаружилось внебрачные внуки. Женщина решила разделить квартиру на доли и подарить их новоиспеченным внукам. Но в результате имущественных споров начался конфликт, и каждый из родственников хотел урвать себе большую часть.

Первой заволновалась бывшая невестка Натальи Викторовны. Как рассказала Лилиана Новикова, единственная наследница актрисы перестала выходить на связь еще в апреле. Тогда женщина предприняла попытку дозвониться до Катаевой, чтобы поздравить ее с днем рождения, но ей это не удалось.

"Все телефоны заблокированы. Нам не известно, где она находится", – рассказала Новикова в студии ток-шоу "Пусть говорят".

Как гласит одна из версий, Катаеву могут силой удерживать в квартире, чтобы заставить отказаться от своей доли.