Карина Кросс перенесла клиническую смерть после ДТП

Известная блогер, певица Карина Кросс призналась, что перенесла клиническую смерть после того, как попала в ДТП на мотоцикле. О проблемах со здоровьем она рассказала в YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром».

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У меня был в жизни такой момент, что я должна была «отъехать» (умереть. — NEWS.ru). Я разбилась на мотоцикле, у меня была клиническая смерть. Мне было 16 лет, — сказала певица.

Кросс заявила, что ей часто приходится обращаться за помощью к врачам, поскольку она страдает аллергией на витамин B и реакция нередко проявляется в виде отёка Квинке. Очередной приступ случился несколько дней назад.

Мы приехали в больницу, а врач такой: «И что делать? Как лечить?» Я была в ****. Я поняла, что этот доктор, наверное, купил диплом. Но всё обошлось, — отметила Карина.

Кросс добавила, что именно в такие критические моменты человек понимает: надо ценить каждую секунду в жизни.

Осенью я готовлюсь выпустить новый альбом, и после этой ситуации в больнице у меня поменялся вектор настроения. Мне теперь гораздо больше есть что сказать. Мне кажется, многие забыли, что нужно жить настоящим моментом, наслаждаться им, — заключила блогер.