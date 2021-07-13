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Певица Карина Кросс перенесла клиническую смерть после ДТП

News.ru
52 минуты назад
Известная блогер, певица Карина Кросс призналась, что перенесла клиническую смерть после того, как попала в ДТП на мотоцикле. О проблемах со здоровьем она рассказала в YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром».
Карина Кросс перенесла клиническую смерть после ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости
У меня был в жизни такой момент, что я должна была «отъехать» (умереть. — NEWS.ru). Я разбилась на мотоцикле, у меня была клиническая смерть. Мне было 16 лет, — сказала певица.
Кросс заявила, что ей часто приходится обращаться за помощью к врачам, поскольку она страдает аллергией на витамин B и реакция нередко проявляется в виде отёка Квинке. Очередной приступ случился несколько дней назад.
Мы приехали в больницу, а врач такой: «И что делать? Как лечить?» Я была в ****. Я поняла, что этот доктор, наверное, купил диплом. Но всё обошлось, — отметила Карина.
Кросс добавила, что именно в такие критические моменты человек понимает: надо ценить каждую секунду в жизни.
Осенью я готовлюсь выпустить новый альбом, и после этой ситуации в больнице у меня поменялся вектор настроения. Мне теперь гораздо больше есть что сказать. Мне кажется, многие забыли, что нужно жить настоящим моментом, наслаждаться им, — заключила блогер.
Ранее Карина Кросс рассказала, что на самом деле связывало её с Давидом Манукяном (Давой) и был ли у них роман.
Шоу-бизнес,Давид Манукян,
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