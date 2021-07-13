«Умереть спокойно, закончить дела»: Меньшова опубликовала последнее интервью отца

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Режиссер, народный артист РСФСР и лауреат премии «Оскар» Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни.

О найденном у режиссера коронавирусе стало известно 26 июня. В партии «Справедливая Россия - За правду», от которой режиссер планировал баллотироваться в Госдуму , говорили, что он «заболел ковидом в легкой форме». По данным « Комсомольской правды », режиссер боролся с болезнью 13 дней.

В интервью Меньшова спросила отца, как он относится к смертям своих ровесников.

«Моему поколению и пора, именно так и надо уходить, один за одним в 80 лет уходить надо, ничего не поделаешь», - ответил он.

Также режиссер признался, что думает о смерти.

«Чтобы где-то на улице не скосила, а все-таки в постели умереть спокойно. И закончить дела. < > Я готовлюсь, я думаю, что надо вот это сделать успеть, надо бы довести курс. Есть такие буквальные хлопоты, которые должны быть завершены. Я думаю о маме, которая может остаться одна, и будет не очень веселая жизнь после этого. Но слава богу, есть ты, внуки», - отметил он.

Режиссер добавил, что подготовка к смерти - это «не гроб примерять», а подведение итогов жизни. Он подчеркнул, что это не страшно.