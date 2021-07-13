«Умереть спокойно, закончить дела»: Меньшова опубликовала последнее интервью отца

«Моему поколению и пора, именно так и надо уходить, один за одним в 80 лет уходить надо, ничего не поделаешь», - ответил он.
«Чтобы где-то на улице не скосила, а все-таки в постели умереть спокойно. И закончить дела. < > Я готовлюсь, я думаю, что надо вот это сделать успеть, надо бы довести курс. Есть такие буквальные хлопоты, которые должны быть завершены. Я думаю о маме, которая может остаться одна, и будет не очень веселая жизнь после этого. Но слава богу, есть ты, внуки», - отметил он.
«Если бы мне было лет 50, раздумья были бы страшными и непонятными. А когда такой возраст, уже заходишь за границу», - заключил он.