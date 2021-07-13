«Поступок мужчины»: Киркоров поддержал признавшегося в бисексуальности украинского певца

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Melovin поцеловал молодого человека во время выступления на музыкальном фестивале Atlas Weekend, в руках он держал радужный флаг.

Затем музыкант опубликовал пост, в котором прокомментировал свой каминг-аут. Он раскритиковал телеканал, вырезавший эпизод с поцелуем из эфира, и заявил, что «не уверен, что хочет существовать в таком будущем Украины».

«Меловин! красава!! Поступок- настоящей личности, человека, МУЖЧИНЫ!! Неважно кто ты в постели- главное оставаться мужиком по жизни! Честным! Верным! Достойным!» - написал Киркоров в комментариях к посту музыканта (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Melovin в ответ поблагодарил российского певца.