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«Поступок мужчины»: Киркоров поддержал признавшегося в бисексуальности украинского певца

Мария Иванова
1 час назад
Российский певец Филипп Киркоров поддержал украинского музыканта Константина Бочарова (Melovin), рассказавшего о своей бисексуальности. Свой комментарий Киркоров оставил под постом Бочарова в Instagram.
«Поступок мужчины»: Киркоров поддержал признавшегося в бисексуальности украинского певца
Фото: ТАССТАСС
Melovin поцеловал молодого человека во время выступления на музыкальном фестивале Atlas Weekend, в руках он держал радужный флаг.
Затем музыкант опубликовал пост, в котором прокомментировал свой каминг-аут. Он раскритиковал телеканал, вырезавший эпизод с поцелуем из эфира, и заявил, что «не уверен, что хочет существовать в таком будущем Украины».
«Меловин! красава!! Поступок- настоящей личности, человека, МУЖЧИНЫ!! Неважно кто ты в постели- главное оставаться мужиком по жизни! Честным! Верным! Достойным!» - написал Киркоров в комментариях к посту музыканта (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Melovin в ответ поблагодарил российского певца.
Пользователь @costafly обратил внимание на сообщение Киркорова и раскритиковал украинских артистов, которые, по его мнению, недостаточно активно поддержали Бочарова.
Шоу-бизнес,Константин Бочаров,Филипп Киркоров,
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