"Прикольно": Клава Кока объяснила желание зарабатывать $1 млн в месяц

Российская певица Клава Кока заявила о желании зарабатывать $1 млн в месяц в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV. Исполнительница объяснила, что будет «прикольно» получать такую сумму. Она вспомнила, как радовалась первому миллиону рублей, а также когда накопила аналогичную сумму на банковском счёте.

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Исполнительница подчеркнула, что любит деньги, так как они дали ей независимость и уверенность в себе. Благодаря им она не ищет обеспеченного мужчину и помогает семье.

Аппетит растёт во время еды. Когда у тебя есть 100 тысяч, ты думаешь: «Вау, если будет 150, то вообще пипец». А потом у тебя 150 и тебе чуть-чуть не хватает, — отметила Кока.

Гостья шоу добавила, что ей будет комфортно с любой зарплатой, так как она не транжира и знает цену деньгам.

Клава Кока известна не только хитами, записанными под крылом лейбла «Black Star Inc.», но и работой телеведущей. 24-летняя звезда ведёт программу «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!». Также в 2020 году девушка начала развивать свой TikTok и стала одной из первых российских артисток, кто нашёл популярность в соцсети.