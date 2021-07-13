«Выживают единицы»: врач рассказал о дорогостоящем лечении МакSим

Лечение певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим, очень дорогостоящее, так как процедура ЭКМО обходится примерно в 1 млн рублей в сутки. Об этом «Комсомольской правде»
рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев.
МакSим попала в больницу с высокой температурой в середине июня, после концерта в Казани
. При этом сделанный ей тест на коронавирус был отрицательным. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Вскоре артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем к ЭКМО.
На днях стало известно, что состояние МакSим улучшилось и ее даже начали выводить из искусственной комы, однако затем появилось информация, что ей снова стало хуже. В легких певицы врачи выявили гнойно-воспалительный процесс, который может свидетельствовать о начале сепсиса.
По словам Пурясева, сепсис – это типичное осложнение при двусторонней полисегментарной пневмонии, так как ткань легких гибнет и развивается инфекционный процесс.
«А следом возникают осложнения - например, гнойный абсцесс. Причем, в ослабленном состоянии микробы быстро охватывают весь организм с помощью кровеносной системы, ведь сосуды открыты. Когда инфекция затягивается в кровь, а иммунитет не справляется с такой атакой, развивается сепсис», - пояснил он.
Врач предупредил, что это крайне опасное состояние, процесс практически необратим и
«Чтобы спасти больного, назначают мощные антибиотики и дезинтоксикационное лечение. Но если гной распространяется дальше, это может вызвать развитие воспаления в мозге, гибнут почки», - отметил Сергей Пурясев.
Он также подчеркнул, что лечение таких больных, в частности, применение аппарата ЭКМО, стоит очень дорого.
«Процедура ЭКМО обходится примерно в 1 млн рублей в сутки. Плюс раз в неделю, а то и чаще, надо менять фильтры в аппарате - это еще миллион», - рассказал врач, пояснив, что это лечение можно получить и по медполису, но такая аппаратура есть не во всех больницах.