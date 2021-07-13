Вокруг наследства Грачевского разразился скандал

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская обвинила первую жену режиссера в попытке лишить наследства его несовершеннолетних детей. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram

Фото: РИА Новости РИА Новости

Основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался 14 февраля на 72-м году жизни после заражения COVID-19. Грачевский был женат три раза, от первого брака у него двое взрослых детей, от второго – 9-летняя дочь, от третьего – сын 1,5 лет.

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После смерти Грачевского его вдова Екатерина Белоцерковская подала в суд на генерального директора киножурнала «Ералаш» Аркадия Григоряна . По ее словам, то почерковедческая экспертиза обнаружила, что подпись Грачевского в договоре о передаче Григоряну 50% доли в «Ералаше» - поддельная.

Сегодня Белоцерковская рассказала, что получила «сюрприз» - исковое заявление от первой жены Грачевского о выделении супружеской доли.

«Я не хотела ничего кроме справедливости и тихого разрешения нашего вопроса. Я указала у нотариуса всех наследников и, несмотря на то, что старшая дочь не общалась с отцом 17 лет и давала ужасные интервью, я считаю, что она так же, как и все наследники, имеет право и должна получить свое. Но! Вернувшись из «Орленка», я получила сюрприз. Исковое заявление от первой супруги о выделении супружеской доли. Вы серьезно? Развод был почти 12 лет назад, за это время уже было два брака и двое детей», — написала Белоцерковская.

Она напомнила, что, уходя от первой жены, Грачевский оставил ей все имущество: три квартиры, дачу из двух домов, два гаража, машину и все накопления.

«И вы до рождения Василисы получали конверт с деньгами каждый месяц! А может тогда мы поделим и это? Там же тоже супружеская доля Бори! И при разводе он ее не выделял, и именно поэтому ваш развод был тихим и мирным, вас все устраивало, а теперь вы словно ждали этого и накинулись», - отметила вдова режиссера.

По ее словам, Грачевский не жил с первой женой много лет и она искренне не понимает, почему сейчас в «Ералаше» ей должна быть выделена супружеская доля.