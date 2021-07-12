Экс-возлюбленная Тимати стала артисткой лейбла Black Star

ИА REGNUM напоминает, что рэпер Тимати является одним из основателей лейбла Black Star, однако в июле 2020 года он его покинул. Спустя несколько месяцев, в сентябре 2020 года Решетова сообщила о расставании с Тимуром Юнусовым (настоящее имя Тимати).