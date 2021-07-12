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Бывшая возлюбленная Тимати стала артисткой лейбла Black Star

ИА Regnum
34 минуты назад
Модель Анастасия Решетова, бывшая возлюбленная рэпера Тимати, является артисткой лейбла Black Star. Об этом 12 июля пишет издание StarHit, ссылаясь на её представителя.
Экс-возлюбленная Тимати стала артисткой лейбла Black Star
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«На прошлой неделе она (Анастасия Решетова — ИА REGNUM) выпустила уже третий трек за последние полгода. А сегодня объявила своем сотрудничестве с лейблом Black Star», — сообщил представитель модели изданию.
Подробностей работы Решетовой с лейблом он не раскрыл.
ИА REGNUM напоминает, что рэпер Тимати является одним из основателей лейбла Black Star, однако в июле 2020 года он его покинул. Спустя несколько месяцев, в сентябре 2020 года Решетова сообщила о расставании с Тимуром Юнусовым (настоящее имя Тимати).
Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Тимати,ИА REGNUM,
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