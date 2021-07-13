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Звездный адвокат Жорин поможет Курбану Омарову в разводе с Бородиной

Анна Безрукова
1 час назад
Через неделю в одном из мировых участков Москвы пройдет встреча Ксении Бородиной и ее супруга Курбана Омарова, заявление о разводе с ним ведущая «Дома-2» подала в конце июня. Об этом сообщает издание StarHit.
Курбан Омаров обратился за помощью к Сергею Жорину
Фото: InstagramInstagram
Известно, что Омаров уже обратился к адвокату Сергею Жорину, который помогает звездам – недавно его клиентом был Евгений Петросян, который в течение нескольких лет делил имущество с Еленой Степаненко. Присутствие Жорина в этом деле говорит о том, что бракоразводный процесс будет сложным.
В СМИ распространилась информация, что обратиться к услугам звездного юриста Омарова вынудил шантаж: от него якобы требуют оставить все нажитое за шесть лет совместной жизни с Бородиной имущество.
«Курбан получает угрозы: если соберешься на что-то претендовать, будь готов к тому, что твою репутацию полностью уничтожат, тебя выставят в максимально плохом свете, – рассказывают посвященные. – А если говорить по поводу имущества, то там есть что делить. Да, конечно, Ксюша знаменитая и востребованная, зарабатывает хорошие деньги, но и Курбан тоже много вложил в семью».
Сам бизнесмен не дает никаких комментариев по разводу. А его адвокат говорит, что имущественный вопрос интересует клиента в последнюю очередь.
«Самое важное для него — это общение с детьми и участие в их жизни. Этим он в настоящее время и занимается», – пояснил Сергей Жорин.
Напомним, на двоих у Курбана Омарова и Ксении Бородиной трое детей - общая 5-летняя дочь, а также дочь телеведущей от первого брака и сын предпринимателя от прошлых отношений.
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