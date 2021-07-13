Курбан Омаров обратился за помощью к Сергею Жорину

Фото: Instagram Instagram

Известно, что Омаров уже обратился к адвокату Сергею Жорину , который помогает звездам – недавно его клиентом был Евгений Петросян , который в течение нескольких лет делил имущество с Еленой Степаненко . Присутствие Жорина в этом деле говорит о том, что бракоразводный процесс будет сложным.

В СМИ распространилась информация, что обратиться к услугам звездного юриста Омарова вынудил шантаж: от него якобы требуют оставить все нажитое за шесть лет совместной жизни с Бородиной имущество.

«Курбан получает угрозы: если соберешься на что-то претендовать, будь готов к тому, что твою репутацию полностью уничтожат, тебя выставят в максимально плохом свете, – рассказывают посвященные. – А если говорить по поводу имущества, то там есть что делить. Да, конечно, Ксюша знаменитая и востребованная, зарабатывает хорошие деньги, но и Курбан тоже много вложил в семью».

Сам бизнесмен не дает никаких комментариев по разводу. А его адвокат говорит, что имущественный вопрос интересует клиента в последнюю очередь.

«Самое важное для него — это общение с детьми и участие в их жизни. Этим он в настоящее время и занимается», – пояснил Сергей Жорин.