Клава Кока накопила на квартиру в Москве

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Во время разговора певица заявила, что копила на недвижимость с 16 лет и приобрела жилье не в ипотеку в 2020 году. Первой накопленной суммой стали 10 тысяч долларов.

«Я поменяла их в доллары, завязала, спрятала», — поделилась Кока.

Почти четыре года назад артистка отложила на жилье еще 30 тысяч долларов.

По словам певицы, квартира с окнами от пола до потолка находится в центре столицы, «в пределах Третьего транспортного кольца», из комнат открывается вид на реку. На данный момент Кока не переехала туда. Другие подробности она уточнять не стала.